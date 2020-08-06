Министр обороны России Сергей Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на Казанском авиационном заводе

ЦАМТО, 5 августа. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 4 августа в ходе рабочей поездки в Казань проверил исполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на Казанском авиационном заводе (КАЗ) им. Горбунова – филиале ПАО "Туполев".

Сергей Шойгу осмотрел цеха, в которых проводится ремонт и модернизация самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и возобновлено производство новых самолетов Ту-160.

Главе военного ведомства доложили о предстоящей передаче глубоко модернизированного самолета Ту-160 на летно-испытательную станцию.

Министр потребовал от руководства КАЗ неукоснительного соблюдения графика исполнения ГОЗ по всей номенклатуре продукции. "Это касается как модернизации, так и производства новых самолетов", – подчеркнул он.

"Безусловно, важно и поддерживать техническую исправность самолетного парка стратегической авиации", – поставил задачу министр. "Несмотря на то, что в этом вопросе все идет по графику, необходимо поддерживать авиатехнику на должном уровне, эту работу надо продолжать с надлежащим качеством", – сказал он.

"Со своей стороны Минобороны своевременно выполняет весь комплекс мероприятий, в том числе в плане обеспечения финансирования ГОЗ", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Министр проконтролировал процессы восстановления производства авиационных комплексов Ту-160, осмотрел производственные цеха и объекты технического перевооружения авиазавода, включая самую большую и мощную в мире установку электронно-лучевой сварки и установку вакуумного отжига.

Затем Сергей Шойгу провел совещание по вопросам исполнения ГОЗ по стратегической авиации и беспилотным летательным аппаратам.

На аэродроме КАЗ он осмотрел выставку существующих и перспективных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в том числе наземные станции управления от Уральского завода гражданской авиации, позволяющие контролировать через спутники работу различных типов беспилотников, включая ударный БЛА "Альтиус", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В настоящее время на КАЗ осуществляется строительство новых самолетов Ту-160, ремонт и модернизация самолетов дальней авиации Ту-22М3 и Ту-160, а также выпуск самолетов специального назначения на базе типовой конструкции Ту-214. Авиалайнеры создаются по заказам Специального летного отряда "Россия" и Минобороны РФ.