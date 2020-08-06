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Российская газета

Артиллеристы на Урале защитили от "диверсантов" воинский эшелон

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Артиллерийский полк гвардейской танковой дивизии отработал нестандартные методы ведения боя на учениях в Челябинской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Сначала расчеты реактивных систем залпового огня "Град" и самоходных установок "Акация" перебазировались в район выполнения задач. При этом они отработали защиту воинского эшелона в движении и во время разгрузки на железнодорожной станции от разведывательно-ударных групп "неприятеля".

Заняв район боевого предназначения, артиллеристы отбили нападение "диверсантов", поразив одиночные и групповые цели.

"Главными задачами учения стали поддержание высокой плотности огня по противнику в условиях наличия и отсутствия огневого контакта с его диверсионными группами", - пояснили в ЦВО.

Контролировали правильность действий и точность с беспилотников. Всего в тренировке приняли участие около 600 военнослужащих, было задействовано более 150 единиц военной техники.


Екатерина Призова

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