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ЦАМТО

Танковая дивизия ЦВО первой в округе получит уникальный тренажер для подготовки артиллеристов

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9Ф6017 "Артерра-ВТ- 3D"
Тренажер для подготовки специалистов артиллерии и РСЗО - 9Ф6017 "Артерра-ВТ- 3D".
Источник изображения: YouTube

ЦАМТО, 5 августа. Артиллеристы танковой дивизии Центрального военного округа первыми в округе получат компьютерный артиллерийский полигон (КАП) "Артерра-ВТ-3D". Тренажер поступит до конца 2020 года.

Военнослужащие танковой дивизии смогут тренироваться в стрельбе по наземным и надводным целям из большинства средств поражения, в том числе самоходных или буксируемых артиллеристских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня. Специальное программное обеспечение, основанное на уникальной математической модели стрельбы, будет включать все элементы подготовки стрельбы и управления огнем.

Также КАП позволяет имитировать огонь днем и ночью на всех видах местности, в изменяющихся погодных условиях. Кроме того, программа позволяет воссоздавать любую реальную местность, используя данные из электронных топографических карт. Тренажер разрабатывался с участием специалистов и преподавателей Михайловской военной артиллеристской академии в Санкт-Петербурге.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года в составе войск Центрального военного округа с дислокацией частей в Челябинской и Свердловской областях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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