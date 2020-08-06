Танковая дивизия ЦВО первой в округе получит уникальный тренажер для подготовки артиллеристов

ЦАМТО, 5 августа. Артиллеристы танковой дивизии Центрального военного округа первыми в округе получат компьютерный артиллерийский полигон (КАП) "Артерра-ВТ-3D". Тренажер поступит до конца 2020 года.

Военнослужащие танковой дивизии смогут тренироваться в стрельбе по наземным и надводным целям из большинства средств поражения, в том числе самоходных или буксируемых артиллеристских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня. Специальное программное обеспечение, основанное на уникальной математической модели стрельбы, будет включать все элементы подготовки стрельбы и управления огнем.

Также КАП позволяет имитировать огонь днем и ночью на всех видах местности, в изменяющихся погодных условиях. Кроме того, программа позволяет воссоздавать любую реальную местность, используя данные из электронных топографических карт. Тренажер разрабатывался с участием специалистов и преподавателей Михайловской военной артиллеристской академии в Санкт-Петербурге.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года в составе войск Центрального военного округа с дислокацией частей в Челябинской и Свердловской областях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.