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ЦАМТО

ВС Германии получат новые мостоукладчики "Легуан"

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Источник изображения: Фото: Krauss-Maffei Wegmann

ЦАМТО, 5 августа. Компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) объявила о подписании контракта на поставку дополнительных танковых мостоукладчиков "Легуан" (Leguan) для Вооруженных сил Германии.

Контракт, подписанный с Федеральным ведомством по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Германии, предусматривает поставку 24 систем "Легуан" на шасси ОБТ "Леопард-2", тренажеров, вспомогательного оборудования и транспортных систем. Согласно планам, мостоукладчики будут переданы ВС Германии в период с 2023 по 2028 гг. Стоимость заказа составляет около 280 млн. евро. Поставка новых мостоукладчиков существенно расширит возможности по преодолению водных преград и суходольных препятствий тяжелой бронетехникой ВС Германии.

Поставляемые мостоукладчики относятся к классу MLC-80 (нагрузка около 72 т) и предназначены для укладки в боевых условиях одного моста длиной 26 м, позволяющего преодолеть водную преграду или суходольные препятствия шириной до 24 м, либо двух отдельных мостов длиной 14 м. Операция наведения моста полностью автоматизирована, осуществляется одним человеком, находящимся под защитой брони, и занимает около 5 минут.

На текущий момент вооруженные силы 19 стран мира применяют систему "Легуан" на различных мобильных платформах. Мостоукладчики на шасси "Леопард-2" используются ВС 10 стран мира.

Как сообщал ЦАМТО, в июне бюджетный комитет парламента Германии одобрил выделение финансирования для реализации различных программ закупки ВиВТ для ВС Германии общей стоимостью около 1 млрд. евро. На покупку 24 дополнительных бронированных мостоукладчиков "Легуан" было выделено около 330 млн. евро.

Поставка новых мостоукладчиков "Легуан" позволит к концу десятилетия полностью заменить состоящие на вооружении инженерно-саперных подразделений сухопутных войск Бундесвера относящиеся к классу MLC-60 танковые мостоукладчики "Бибер", выполненные на шасси ОБТ "Леопард-1".

Первые 7 новых мостоукладчиков "Легуан" на шасси ОБТ "Леопард-2" были заказаны BAAINBw компании Krauss-Maffei Wegmann в октябре 2016 года. Их стоимость составила около 88 млн. евро. Проект также включал поставку транспортных систем, тренажеров и вспомогательного оборудования. Каждый мостоукладчик поставляется в комплекте с бронированным седельным тягачом с полуприцепом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Krauss-Maffei
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