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Российская газета

Серийное производство дрона "Охотник" начнется в 2024 году

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Источник изображения: rg.ru

Серийное производство и поставки в армию России тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" начнутся в 2024 году. Об этом главе государства доложил руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

- От Министерства обороны мы получили задачу ускорить опытно-конструкторские работы, максимально сдвинуть их влево - так, чтобы поставки начались уже в 2024 году. Сейчас мы над этим активно с коллегами работаем, - рассказал гендиректор ОАК. Он подчеркнул, что машины такого класса сейчас производят всего две страны: Китай и США.

"Охотник" - первый российский тяжелый беспилотник. Разработан он компанией "Сухой", в конструкции использовано много технологий истребителя пятого поколения Су-57. Одной из задач аппарата будет сопровождение истребителя, разведка и поражение целей по его командам. Опытный образец Су-57 проходит испытания в паре с летным прототипом С-70.

Дрон взлетной массой 20 тонн построен по схеме "летающее крыло" и имеет турбореактивный двигатель, позволяющий ему передвигаться на дозвуковых скоростях. В начале июня ПАО "Сухой" объявило тендер на право застраховать беспилотник на время его летных испытаний. Сумма страховки составит 1,2 миллиарда рублей.


Антон Валагин

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Проекты
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Истребитель 5 поколения
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