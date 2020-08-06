Минфин предложил сократить финансирование российской атомной отрасли

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Министерство финансов России вышло с предложением о сокращении финансирования развития атомной отрасли на период 2021-2023 годов. По мнению Минфина, необходимо сократить финансирование данной отрасли на 67,5 миллиарда рублей.

Министерство финансов выпустило документ "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по госпрограммам РФ и непрограммным направлениям деятельности", в котором предлагаются сокращения различных отраслей.

Согласно этому документу, предлагается сократить расходы на госпрограмму "Развитие атомного энергопромышленного комплекса": в 2021 году на 2,3 миллиарда, до 102 миллиардов рублей, в 2022 году - на 13,5 миллиарда, до 122,5 миллиарда рублей, в 2023 - на 51,7 миллиарда, до 84,2 миллиарда рублей.

Госпрограмма "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", рассчитанная на 2012-2027 годы, направлена на сохранение Россией статуса ядерной державы и обеспечение ее геополитических интересов, а также использование ядерных технологий во всех сферах. Всего на программу выделено 1,65 трлн. рублей.

Отмечается, что предложение о сокращении финансирования совпало с подготовкой к празднованию 75-летнего юбилея российской атомной отрасли, который будет отмечаться в конце августа.

Кроме того, Минфин предложил сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в 2021-2023 годах в общей сложности на 1,9 миллиарда рублей. Также предлагается сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.