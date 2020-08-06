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Российская газета

На Урале прошли сборы курсантов военно-учебного центра

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Военнослужащий-курсант ВС РФ
Военнослужащий-курсант ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Валерий Титиевский

Год назад в 93 российских университетах появились военно-учебные центры (ВУЦ), где студенты проходят армейскую подготовку. Они могут выбрать одну из кафедр ВУЦ, близкую к их основной специальности, и за два с половиной года выучиться на офицера или сержанта. В УрФУ такая работа началась более 80 лет назад: в 1936 году он выпустил первых командиров запаса.

По словам курсантов военно-учебного центра, совмещать учебу в вузе несложно - занятия в ВУЦ проходят раз в неделю. Последним и наиболее интересным этапом перед сдачей госэкзамена стали учебные сборы. Сначала ребята принимали присягу в воинских частях, а затем в течение месяца отрабатывали навыки на полигоне: управляли танками, поднимались по тревоге, разбивали палаточный лагерь и несли боевое дежурство.

На пять кафедр ВУЦ ежегодно поступает около 300 студентов УрФУ

- Стартовой точкой была стрельба из автомата Калашникова. Я думал: сейчас посмотрю, как парни стреляют, и тоже пойду. Но пришлось стрелять первым. Мы надели бронежилеты, каски, подсумок для магазинов, получили автоматы и шесть патронов. Спустя несколько минут прозвучала команда "к бою!", и вот мы уже лежим на своем месте для стрельбы, выкрикивая "к бою готов!", - делится воспоминаниями курсант Александр Васильев.

Как рассказали в университете, на пять кафедр по различным видам подготовки ежегодно поступает около 300 студентов очного отделения. Всего вуз обучает по 11 военно-учетным специальностям офицеров и сержантов запаса, а также кадровых офицеров, которые собираются служить по контракту. Их подготовка вместе со стажировкой в войсках длится на три года дольше.

Кстати

Военно-учебный центр действует и при Южно-Уральском государственном университете. Он выпускает специалистов для войск связи и гражданской обороны, службы защиты гостайны Вооруженных сил России, отбирая студентов по тем же параметрам: физическому здоровью, успеваемости. На кафедры ВУЦ принимают магистров и ребят из других вузов, которые хотят поступить в магистратуру ЮУрГУ.


Анна Шиллер (Екатеринбург)

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