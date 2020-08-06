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Военное обозрение

В США указали на новые возможности самолета U-2 в связке с F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Недавние испытания показали возможность использования «старичка» U-2 в действиях современной авиации. Несмотря на свой почтенный возраст, легендарный самолет-разведчик еще может сослужить ВВС США полезную службу.

Напомним, что Lockheed U-2 – американский высотный самолет-разведчик, совершивший свой первый полет в далеком 1955 году. Спустя 65 лет он все еще в строю, пройдя множество конфликтов и войн, в которых участвовала американская армия. И то, что U-2 остается на вооружении – не дань уважения ветерану американской разведывательной авиации, а свидетельство того, что самолет и сейчас, в XXI веке, может быть востребован.

Новое понимание возможностей U-2 Пентагон получил во время прошедших в июле 2020 г. военных учений «Оранжевый флаг» на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. Самолет-разведчик U-2 в этот раз играл роль воздушного узла связи, собирая данные о целях с самолетов ВВС F-35A и передавая их на обработку через наземную станцию и далее к интегрированной системе противовоздушной обороны, к системе управления ракетами РАС-3 и HIMARS.

Июльские испытания стали продолжением январских, когда F-35 передавали данные в IBCS, и ракеты сбивали конечные цели. Ведь, как известно, американские военные давно оттачивают взаимодействие различных компонентов единой системы обмена данными во время воздушных боев.

Данные F-35, собранные с бортового реле U-2, послужат подтверждением того, что один комплект бортового датчика IBCS может обслуживать несколько путей для получения данных от F-35 и ISR,

- говорится в официальном пресс-релизе Lockheed по данному поводу.

Военные эксперты довольно высоко оценивают новую деятельность U-2. Так, программный директор подразделения по контролю за ракетами и огнем Lockheed Martin Брэд Джаст заявил, что взаимодействие авиации и противовоздушной обороны позволит военным намного лучше защищать сухопутные войска и объекты от новых угроз.

Мы можем использовать данные F-35, независимо от того, отслеживают ли они баллистические ракеты или, например, самолеты. Или иногда они даже отслеживают крылатые ракеты или вертолеты,

- рассказывает Брэд Джаст.

Источник изображения: topwar.ru

U-2 на авиабазе

Демонстрация возможностей U-2 расширила и возможности применения F-35. Старый самолет-разведчик вновь стал актуальным для современной войны. Как известно, американское командование рассчитывает соединить все самолеты, беспилотные летательные аппараты, ракеты, корабли и войсковые подразделения в воздушном, морском, сухопутном и даже космическом пространствах в единую сеть. Ведущую роль в единой командной системе принадлежит именно военно-воздушным силам, которые сейчас регулярно проводят учения. Следующие учения намечены на сентябрь 2020 года.

Прорыв в использовании самолетов в интересах обмена данными последовал за многолетней работой корпорации Lockheed Martin, соединяющей F-35 с другими элементами на поле битвы, такими как F-22 или, начиная с 2016 года, ракетой SM-3 IIA на борту эсминцев Aegis.

Сейчас в американском военном ведомстве работают над тем, как перейти от противоракетной и противовоздушной обороны к наступательным действиям, в рамках все той же единой системы обмена данными.

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Страны
США
Продукция
F-22
F-35
F-35A
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sm-3
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