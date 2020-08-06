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Военное обозрение

Подводный аппарат обнаружил затонувшую амфибийную машину Корпуса морской пехоты США с телами военнослужащих

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Источник изображения: Твитер/I MEF

В США после нескольких дней поисков была обнаружена затонувшая в ходе неудачных учений боевая машина-амфибия (AAV7) Корпуса морской пехоты. Напомним, что семь морских пехотинцев и один моряк числились пропавшими без вести. Их поиски у берегов Калифорнии велись с применением средства авиации, кораблей, катеров.

При обнаружении боевой машины в ней были обнаружены и военнослужащие. Все они погибли. Информацию подтверждает пресс-служба Первого экспедиционного корпуса морской пехоты Соединённых Штатов.

Боевое средство КМП США находилось на дней калифорнийского побережья. Глубина при этом составляла почти 120 м. Обнаружить боевую машину и тела военнослужащих помог подводный аппарат ВМС США.

Из сообщения пресс-службы:

Человеческие останки были обнаружены с помощью дистанционно управляемых видеосистем на борту подводного поисково-спасательного аппарата HOS Dominator. Военно-морской флот ускорил сосредоточение средств, чтобы вернуть останки бойцов морской пехоты и матроса и поднять AAV.

На данный момент проводятся расчёты, связанные с тем, как поднять боевую машину на поверхность и доставить на берег. Заявлено, что такого рода операция будет завершена до 9 августа.

Источник изображения: Твитер/I MEF

Для справки: AAV7 - гусеничная десантная амфибийная бронемашина КМП США. Принималась на вооружение 48 лет назад. Экипаж – три человека, десант – до 25 человек. Боевая масса в зависимости от модификации составляет от 22,8 до 30 тонн.

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Страны
США
Продукция
Dominator
Проекты
Военные учения
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