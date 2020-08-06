Бракованные ракеты-носители «Протон-М» доставили из Байконура в Москву

Ракеты-носители «Протон-М», в которых нашли бракованные комплектующие, были возвращены в Москву из космодрома Байконур для ремонта, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Все ракеты-носители «Протон-М», у которых на Байконуре были выявлены дефекты, находятся на заводе в Москве», — цитирует пресс-службу «РИА Новости» в среду, 5 августа.

Отмечается, что одна из ракет уже отремонтирована и отправлена обратно на космодром. В конце июля на ней были успешно запущены телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

29 июля источники в ракетно-космической отрасли сообщили, что запуск «Протона-М» с космодрома Байконур был перенесен из-за проблем с прибором, который отвечает за работу двигателя разгонного блока «Бриз-М».

В марте гендиректор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что пуск ракеты-носителя перенесен из-за обнаружения некачественных комплектующих.

Коммерческие пуски ракет «Протон-М» осуществляются Центром Хруничева и поставщиком пусковых услуг на зарубежном рынке — российско-американской ILS. Всего с 1996 по 2018 год состоялось 96 коммерческих пусков.

В 2024 году тяжелый класс ракет-носителей «Ангара» должен полностью заменить ракеты-носители «Протон-М».