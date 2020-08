Малозаметный вариант вертолета UH-60 Black Hawk

Американский веб-ресурс "The Drive" в материале Joseph Trevitchik и Tyler Rogoway "This Is The First Photo Ever Of A Stealthy Black Hawk Helicopter" опубликовал первое известное открытое фотоизображение "стелсизированного" варианта американского вертолета семейства Sikorsky UH-60 Black Hawk. Предположительно, изображенная машина является одним из промежуточных вариантов, отрабатывавшихся в ходе длительное время ведущихся в интересах Командования специальных операций США секретных работ по созданию глубоко модернизированных малозаметных вариантов вертолета UH-60 Blackhawk. О существовании таких вариантов UH-60 Black Hawk на вооружении США стало известно после потери одного из таких вертолетов в ходе американской операции по уничтожению Усамы Бен Ладена в Абботтабаде в Пакистане в 2011 году.

Малозаметный вариант, предположительно, американского вертолета радио- и радиотехнической разведки и РЭБ Sikorsky EH-60 на базе вертолета UH-60 Black Hawk (с) www.thedrive.com/the-war-zone

В материале сообщается, что изображенный на снимке вертолет является, предположительно, "стелсизированным" вариантом вертолета радио- и радиотехнической разведки и РЭБ Sikorsky EH-60, оснащаемого комплексом целевого оборудования серии Quick Fix. Вертолет явно несколько отличается от известных обломков вертолета, потерпевшего крушение в Абботтабаде в 2011 году - последний, в частности, имел специальным образом сконструированный рулевой винт. Малозаметные варианты вертолета UH-60 Black Hawk остаются засекреченными, причем утверождается, что уже после 2011 года были якобы приняты на вооружение новые модификации таких машин.

Сообщается, что заснятый вертолет был, предположительно, сфотографирован еще в 1990-е годы в 128-й бригаде армейской авиации США в Форт-Эустис (штат Вирджиния). Данная бригада фактически является частью обеспечения армейской авиации США, и совместно с ней дислоцируется так называемое управление авиационных технологий армии США (Aviation Technology Office - ATO, ранее именовалось Flight Concepts Division - FCD), которое, согласно публикации, и занимается разработкой малозаметных вариантов UH-60 Black Hawk.

Согласно публикации, работы над "стелсизированными" вариантами UH-60 Black Hawk (UTTAS) по заданиям армии США были начаты Sikorsky еще в 1977 году, когда был предложен соответствующий концепт. Также концепция малозаметного вертолета отрабатывалась Sikorsky на экспериментальном вертолете-демонстраторе S-75 по программе Advanced Composite Airframe Program (ACAP) и на не пошедшем в серию разведывательно-ударном вертолете RAH-66 Comanche (созданном совместно с Boeing). Малозаметная конструкция несущего винта была отработана в 1980-е годы компанией Bell на вертолете OH-58X Kiowa (причем комплекты такого винта закупались армией для оснащения вертолетов OH-58D).

Предложенный компанией Sikorsky Aircraft в 1977 году первый концепт малозаметного варианта многоцелевого вертолета UH-60 Black Hawk (UTTAS) (с) армия США

Проходивший испытания в 1980-е годы опытный вертолет-демонстратор Bell OH-58X Kiowa с малозаметной конструкцией несущего винта (с) Bell

Проходивший испытания в 1980-е годы экспериментальный вертолет-демонстратор Sikorsky S-75 ACAP (c) Sikorsky

Хвостовая часть использовавшегося Командованием специальных операций США секретного малозаметного варианта многоцелевого вертолета семейства Sikorsky UH-60 Blackhawk, потерпевшего аварию в ходе американской операции по уничтожению Усамы Бен Ладена в Абботтабаде (Пакистан) 02.05.2011 (с) www.thedrive.com/the-war-zone