Министерство обороны США о необходимости ядерной крылатой ракеты морского базирования

Министерство обороны США 4 августа 2020 года опубликовало официальный комментарий о необходимости для США разработки и развертывания ядерной крылатой ракеты морского базирования, делая, таким образом, этот вопрос предрешенным. Заявлено, что такая ракета "крайне важна для сдерживания России"

Со стороны bmpd укажем, что приводимая в комментарии аргументация относительно необходимости для США ядерной крылатой ракеты морского базирования (КРМБ) представляет собой химически чистый образец американских воззрений на приписываемую американцами России пресловутую доктрину "эскалации ради деэскалации". Из изложения хорошо видно, что данные американские представления, как и идея создания ядерных КРМБ, порождены стремлением США в принципе не допустить использования противником ядерного оружия в военном конфликте, и тем самым дать возможность осуществить хрустальную утопическую мечту американского военно-политического руководства о возможности ведения крупномасштабной конвенциональной неядерной войны против других ядерных держав - что, по американской логике, должно позволить реализовать в такой войне военное и экономическое превосходство США.

Корабль ВМС США производт запуск крылатой ракеты морского базирования Tomahawk (c) Министерство обороны США

Представители США заявили, что разработка и развертывание ядерной крылатой ракеты морского базирования крайне важны для сдерживания России.

В недавнем документе Государственного департамента США говорится, что новое оружие поможет заполнить пробел, выявленный в перспективном Обзоре ядерной политики США 2018 года (2018 Nuclear Posture Review).

Соединенные Штаты сняли с вооружения свою последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования в 2010 году - одно из двух оставшихся в США ядерных вооружений театра военных действий или тактического уровня ("нестратегических") . Россия, напротив, продолжала осуществлять комплексную программу модернизации и расширения своего ядерного оружия малой мощности театра военных действий и тактического. По словам официальных лиц, более тревожным является то, что русская стратегия фактически предусматривает использование этих ядерных возможностей в конфликте.

Русская стратегическая мысль ошибочно полагает, что ограниченное применение ядерного оружия, в первую очередь с применением оружия малой мощности, может дать России "принудительное преимущество" в конфликте, говорится в документе Государственного департамента США.

Россия, возможно, следует этой стратегии потому, что Соединенные Штаты, в отличие от России, ликвидировали большинство своих нестратегических ядерных систем. Россия может полагать, что сможет использовать ядерное оружие театра военных действий или тактическое, потому что Соединенные Штаты не смогут эффективно отреагировать и могут неохотно наращивать дальнейшие действия, требующие ответа стратегическим ядерным оружием.

Представители министерства обороны США заявили, что в Обзоре ядерной политики 2018 года содержится призыв к корректировке ядерных сил США, с тем чтобы закрыть этот предполагаемый пробел на лестнице эскалации и усилить сдерживание в отношении использования ядерных боеприпасов малой мощности.

В Обзоре ядерной политики говорится, что крылатая ракета морского базирования с ядерной боевой частью будет ответом ​​на опасное развитие сил и доктрину ядерных соперников, тем более, что Россия и Китай вкладывают значительные суммы в усовершенствование и расширение своих ядерных сил без четких указаний на то, что где это расширение остановится.

Официальные лица заявили, что русский "авантюризм" является самой насущной проблемой. Эта нация вторглась в Грузию в 2008 году и до сих пор оккупирует две провинции. Россия незаконно оккупировала Крым в 2014 году и спонсирует сегодня войну в восточной части Украины. Россия поддержала режим Асада в Сирии и затянула гражданскую войну в этой стране. Россия также направила войска в Ливию, и связанные с Кремлем контрактники захватили два ее крупнейших нефтяных объекта. Наконец, Россия сделала все возможное, чтобы разделить Организацию Североатлантического договора, стремясь найти больше возможностей для запугивания прифронтовых государств - Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Болгарии и Румынии.

Существуют серьезные опасения, что ядерный потенциал театра военных действий и тактический является центральным в русском подходе к региональному конфликту, который предусматривает раннее ограниченное использование нестратегического ядерного оружия для прекращения войны на выгодных для России условиях.

"Этот подход может быть основан на убеждении России в том, что ее расширяющиеся сети "антидоступа" (A2/AD) смогут нейтрализовать воздушные силы ядерного сдерживания США и НАТО", - заключает Обзор ядерной политики США 2018 года. - "В будущем возможно, что Китай примет аналогичную доктрину. Разработка и развертывание (ядерной крылатой ракеты морского базирования - КРМБ) сигнализирует лидерам ядерных соперников конкретным образом о том, что Соединенные Штаты обладают способностью и волей к оперативному поддержанию эффективных ядерных возможностей для сдерживания региональной агрессии".

По словам официальных лиц, возможности КРМБ могут также помочь ослабить озабоченность региональных союзников, защищаемых ядерным зонтом США.

Соединенные Штаты, обладающие такими возможностями, заставят любого противника дважды подумать об использовании ядерного оружия. Не требуя ядерных испытаний или нарушения какого-либо договора, КРМБ "снизят риски ядерного конфликта, укрепит доверие союзников и восстановят степень равновесия в нестратегических ядерных вооружениях, которое сможет создать более благоприятные условия для сокращений этой категории оружия посредством контроля над вооружениями", - говорится в Обзоре ядерной политики США.