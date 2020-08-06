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Вестник Мордовии

Для чего Украина продала в США российские БМП-3

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Поставкам из Украины за океан харьковских основных боевых танков Т-84 мы посвятили несколько материалов.

Также рассказывали о взрыве во время испытаний на одном из американских полигонов Т-55АД с комплексом активной защиты.

Однако дельцы из Незалежной продавали своим партнерам из Пентагона и другие разработанные в России образцы военной техники. Например боевую машину пехоты. После распада СССР в киевском общевойсковом командном училище осталось три таких машины.

Еще три были получены украинской стороной в Крыму. Все машины собрали вместе для участия в военном параде в Киеве в 2001 году. На эту технику обратили внимание офицеры США и предложили выкупить пару образцов. Киевских чиновников долго уговаривать не пришлось, и вскоре "трешки" убыли к своим новым хозяевам.

Как рассказывали автору еще до всех майданных дел знакомые в украинской столице, те, кто занимался сделкой, желая повысить цену, предлагали установить на одну БМП двухтактный харьковский двигатель, но американцы захотели, "чтобы все машины были такими же, как у русских", без всяких местных улучшений.

Разумеется, БПМ-3 покупали не для того, чтобы любоваться, а для тщательного изучения. Однако подробности о ее "американской жизни" мы, по всей видимости, узнаем еще не скоро.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
БМП-3
Т-84 Оплот
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2 комментария
№1
06.08.2020 10:05
Деньги не пахнут, продадим "друзьям" англосаксам хоть мать родную - они ж нам добра желают и процветания, а ещё демократии! Как не отблагодарить-то, вон ведь как "процветать" стали?
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№2
06.08.2020 11:12
Продажные шлюхи, только и умеете скакать и копать.
+5
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