Evrensel (Турция): Германия, несмотря на эмбарго, продолжает продавать оружие Турции

В прошлом году Германия резко отреагировала на трансграничную операцию Турции в Сирии и приняла решение ввести эмбарго на поставки вооружений. Однако это не помешало ей оформить оружейную сделку стоимостью 25,9 миллиона евро. Депутат Бундестага от Левой партии выступил с заявлением.

Германия приняла решение о продаже Турции оружия общей стоимостью 25,9 миллиона евро, которое может использоваться и в Сирии.

Германия расценила военные операции Турции в Сирии как противоречащие международному праву, но, несмотря на это, приняла решение о продаже Турции оружия общей стоимостью 25,9 миллиона евро, которое может использоваться и в Сирии. Факт продажи был подтвержден в ответе федерального министерства экономики на парламентский запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dağdelen). В ответе правительства сообщается, что за период с 10 октября 2019 года по 22 июня 2020 года была одобрена продажа оружия на сумму 25,9 миллиона евро, хотя и отмечается, что поставлять вооружения "для использования в военных действиях" запрещено.

В числе вооружений, которые было решено продать, - пистолеты, длинноствольные ружья, применяющиеся в спорте и охоте, средства радиолокации и связи, взрывчатые вещества и разные устройства военного назначения.

Дагделен: правительство вводит общественность в заблуждение

Депутат Севим Дагделен в интервью "Эвренсель" (Evrensel) прокомментировала тот факт, что Германия продолжает продавать оружие Турции, несмотря на частичное эмбарго, введенное правительством в связи с операцией Турции в Сирии: "Когда речь идет о вооружениях, которые Турция приобретает для использования в Сирии, федеральное правительство вводит общественность в заблуждение. Поэтому мы, Левая партия, требуем введения эмбарго на поставки оружия Турции, которое действовало бы по всем направлениям. Только в первой половине этого года Германия продала оружия на сумму 15 миллионов евро, которое может использоваться в Сирии и Ираке. Разрешение на продажу оружия Турции в том числе для военно-морского флота в период напряженности между Турцией и такими членами ЕС, как Кипр и Греция, в Средиземном море из-за Ливии является абсолютным скандалом и безответственностью".

Что произошло?

В прошлом году Германия резко отреагировала на трансграничную операцию Турции в Сирии и приняла решение ввести эмбарго на поставки вооружений, которые могут использоваться в Сирии. Канцлер Германии Ангела Меркель в заявлении вслед за началом операции охарактеризовала ее как "событие, которое повлечет за собой гуманитарную драму с большими последствиями в регионе".

Юджель Оздемир (Yücel Özdemir)