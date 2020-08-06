Суровый поход: новый МРК проекта «Каракурт» протестируют в Арктике

Новая модификация малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт» — самых современных представителей ВМФ России — пройдет испытания у берегов Арктики. Как сообщили знакомые с ситуацией источники «Известий», сейчас прорабатывается вопрос о переброске третьего МРК серии «Одинцово» из Балтийского моря на Северный флот. Окончательное решение ещё не принято. В ходе маневров ему предстоит выполнить учебно-боевые задачи в суровых климатических условиях. По словам экспертов, «Каракурты» как нельзя лучше подходят для действий в Белом и Баренцевом морях, но сначала они должны пройти проверку на прочность.

Новая модификация малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт» — самых современных представителей ВМФ России — пройдет испытания у берегов Арктики. Как сообщили знакомые с ситуацией источники «Известий», сейчас прорабатывается вопрос о переброске третьего МРК серии «Одинцово» из Балтийского моря на Северный флот. Окончательное решение ещё не принято. В ходе маневров ему предстоит выполнить учебно-боевые задачи в суровых климатических условиях. По словам экспертов, «Каракурты» как нельзя лучше подходят для действий в Белом и Баренцевом морях, но сначала они должны пройти проверку на прочность.

С морским «Панцирем»

Главное отличие корабля «Одинцово» от предшественников — наличие на борту морского варианта зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-М». Он состоит из восьми установок и двух шестиствольных 30-миллиметровых скорострельных автоматических пушек. Система может сбивать крылатые и противокорабельные ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты. На дальнем рубеже — на расстоянии в 20 км — по воздушным целям работают зенитные ракеты. А прорвавшиеся объекты встречают автоматические пушки.

В начале июля главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что в ближнесрочной перспективе Балтийский флот пополнится серией из шести кораблей проекта 22800, построенных на предприятии «Пелла». Четыре из них будут оснащены комплексом «Панцирь». Первый такой корабль — «Одинцово» — в конце июня вышел на государственные испытания, сообщил главком.

Ожидается, что «Одинцово» войдет в состав 1-го гвардейского дивизиона 36-й бригады ракетных катеров Балтийского флота. Его корабли стоят в военно-морской базе в Балтийске (Калининградская область). Там уже несут службу первые корабли этого проекта — «Мытищи» и «Советск».

В Балтийском море сейчас нет возможности для полноценных ракетных стрельб «Каракуртов», объяснил «Известиям» экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— В советское время на Балтике для этого закрывали район от Польши до Рижского залива, — рассказал эксперт. — В него было запрещено заходить всем кораблям и судам, а также залетать самолетам. По его периметру круглосуточно патрулировали до 30 кораблей, которые следили за тем, чтобы кто-нибудь не оказался на полигоне. При этом надо учесть, что дальность ракет, как правило, составляла от 80 до 300 км. Но времена изменились. Сейчас большая часть этой территории — экономическая зона Польши, Латвии и Литвы, а ракеты стали гораздо мощнее и дальнобойнее. Поэтому полноценные стрельбы проводят на Северном флоте — там есть подходящие полигоны. На них, кстати, можно испытать не только крылатые ракеты, но и боеприпасы ПВО.

Вновь построенные российские корабли в последние годы заходят на полигоны Северного флота, где проводят испытания всего комплекса вооружений, в том числе и ракетного, — без этого их нельзя принять в состав ВМФ, отметил эксперт.

Курс на Север

«Каракурты» прекрасно подходят для действий в Белом и Баренцевом морях, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— МРК в первую очередь предназначены для ракетных ударов из прибрежных районов, — рассказал специалист «Известиям». — В российских северных морях много заливов, где они могут затаиться и нанести неожиданный удар по кораблям противника. Причем «Каракурты» способны отстреляться крылатыми ракетами «Калибр» не только по надводным, но и по наземным целям.

МРК проекта 22800 считаются самыми массовыми и в то же время современными кораблями, которые поступают сегодня на флот. Всего для ВМФ заказано 18 таких «Каракуртов». По плану они должны быть поровну разделены между Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами.

«Каракурты» строят с применением технологии малой заметности и оснащают современными комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. На корабле установлена 76,2-миллиметровая артустановка АК-176МА. А главное ударное средство — крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, они могут быть вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс». В 2016 году в Сирии в ходе нанесения ударов по объектам ИГИЛ (запрещена в России) был произведен удачный пуск этих боеприпасов подвижным береговым ракетным комплексом «Бастион» по базам и командным пунктам террористов.

Кроме того, на борту корабля базируются дроны «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. На флоте их планируют использовать в качестве авиационных разведчиков и наводчиков. БЛА позволят сделать стелс-корабли практически незаметными, поскольку для оценки окружающей обстановки можно поднять в небо беспилотники, а не включать радары, сигнал которых могут засечь РЛС вероятного противника.

Ранее «Известия» сообщали, что первые два представителя серии — «Советск» и «Мытищи» — прошли комплексную проверку, проведя в походе около месяца. Они выполнили ряд учебно-боевых задач в Балтийском море и проливной зоне. В их числе — нанесение учебных ударов ракетами «Калибр» и «Яхонт» по береговым и морским целям, а также отражение налёта авиации условного противника. До этого корабли этого класса не проводили в автономном плавании столь длительное время. Разработчики заявляли, что характеристики МРК позволяют им ходить в долгие походы, но это было необходимо проверить на практике.