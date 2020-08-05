Учения EDRE: от постоянных американских баз в Европе к расширению ротационного присутствия

Появились подробности планируемого вывода войск США из Германии. Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что немецкие земли покинут 11,9 тысяч американских военнослужащих, из которых 6,4 тысячи вернутся в Соединенные Штаты, а остальные будут переброшены в другие страны НАТО, среди прочего в Италию и Бельгию.

В свою очередь командующий объединенными силами США в Европе генерал Тод Уолтерс добавил, что Пентагон решил перенести штаб американских сил в Европе из немецкого Штутгарта в бельгийский Монс, а размещенные на американской авиабазе Шпангдалем истребители F-16 перебросить в Италию.

Заявления Вашингтона вызвало неоднозначную реакцию в Варшаве. Ведь до сих пор у польских политических элит была «надежда» на то, что несколько тысяч американских военнослужащих, выведенных из Германии, обоснуются в Польше на постоянной основе.

Оказалось же, что всего в Польшу будет направлена дополнительно только тысяча военнослужащих США. Среди них несколько сотен оперативной группы штаба 5-го армейского корпуса США и то только при условии, что Варшава заключит с Вашингтоном новое соглашение об оборонном сотрудничестве, договорится об условиях распределения расходов и полного выведения американских солдат из под польской юрисдикции.

Кроме того, элемент командования корпуса в Польше будет практически управлять виртуальными войсками – это в том смысле, что он предназначен для командования силами, которые в случае кризиса или войны прибудут из США на европейский театр военных действий.

При этом следует заметить, что на отправку подкрепления из США в Европу, как продемонстрировали учения «Defender Europe — 20», требуется минимум несколько месяцев.

Не взирая на длительность и затратность процесса перемещения войск через Атлантику, Пентагон подчеркивает, что склоняется к переходу от постоянных баз в Европе к более широкому ротационному присутствию, как более экономически выгодному варианту. Оборонное ведомство США видит проблемы в базировании солдат с их семьями за границей главным образом в материально-техническом обеспечении, безопасности и боевой готовности.

На первое место ставится гибкость, скорость, свобода маневра (в том числе отступления), а постоянные базы этого не дают.

Следует обратить внимание на заявления представителей Пентагона, что часть американского воинского контингента, выведенного из Германии в США, в том числе 2-й кавалерийский полк, продолжат осуществлять поддержку военных операций Вашингтона в европейском регионе, но только на ротационной основе. Для этого они будут перебрасываться через Атланитику на территории союзников, включая Румынию, не исключено, что в Польшу и страны Балтии.

Может оказаться, что, например, дополнительная американская бронетанковая бригада будет перемещаться из США в Польшу и страны Балтии для ротаций (возможно по батальону в каждую из стран).

Напомним, что после присоединения Крыма Россией в 2014 году и до осени 2017 года в Литве, Латвии и Эстонии размещались по роте американских военных. Потом их заменили многонациональные батальоны НАТО.

Похоже, Пентагон уже «примеряется» к расширению именно ротационного присутствия в Восточной Европе. Об этом свидетельствуют все последние маневры. И если обратить внимание на проходящие с 14 июля до 23 августа в Польше учения Emergency Deployment Readiness Exercise («готовность к экстренному развертыванию»), которые являются очередной частью маневров «Defender Europe — 20», очевидно, что руководство министерства обороны США проверяет возможности американских бронетанковых войск осуществить в кратчайшие сроки передислокацию через Атлантику для союзнической помощи европейским странам.

Учения проводятся без «лишнего» информационного шума. В польских СМИ даже появились обращения к гражданам с призывом не фотографировать колонны военной техники, передвигающиеся по стране в рамках учений. Такая политика удивительна, поскольку ранее о присутствии союзников трубили чуть не из каждого «утюга».

Небольшая численность участников EDRE (напомним, что в них задействуются с американской стороны всего 500 военнослужащих (батальон)), также не должна ни у кого вызывать озабоченности, в том числе у соседних стран.

Учения организованы в три этапа. На первом этапе солдаты США пересекли Атлантику. Затем на втором этапе они на полигоне Берген-Гон приняли бронетанковую технику, снятую с хранения со складов в Германии и Бельгии в рамках «Defender Europe – 20» и перевезли ее на полигон в Дравско-Поморске в Польше. На третьем этапе польские и американские военнослужащие отработают совместные задачи на территории учебного центра.

Интересно и то, что первоначально в ходе «Defender Europe – 20» с хранения в Германии были сняты несколько тысяч единиц техники, которая до сих пор больше не задействовалась в каких-либо мероприятиях оперативной и боевой подготовки. В рамках EDRE только несколько десятков танков и бронемашин перевезены из Германии в Польшу. Возникает вопрос, для чего предназначены остальные танки и БТР? Логично предположить, что они могут быть задействованы в последующих учениях с аналогичным сценарием, в рамках которых очередные бронетанковые батальоны США «без лишнего шума» отправятся в Литву, Латвию и Эстонию.

Осмелимся предположить, что в обозримом будущем ни «Форта Трампа» в Польше, ни другой постоянной базы США в Европе не будет. Однако под прикрытием серии учений Пентагон сможет осуществить расширение ротационного задействования сил США в Европе, таким образом, увеличив группировку американских войск у границ Беларуси и России в несколько раз, что совершенно точно не будет способствовать стабильности и безопасности.

Николай Астровский