Здание посольства России пострадало от взрыва в Бейруте

При мощном взрыве в порту города Бейрута повреждения получили десятки зданий, в том числе посольство России в Ливане, сообщил представитель российской дипмиссии.

"Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания", – рассказал ТАСС советник диппредставительства Вячеслав Максудов. Он уточнил, что одна из сотрудниц дипмиссии пострадала, ей оказана медицинская помощь.

У посольства пока нет данных о россиянах среди пострадавших при взрыве, сказал представитель дипмиссии РИА "Новости". При этом, по данным Reuters, известно минимум о десяти погибших в результате взрыва.

По предварительной информации посольства, взрыв произошел в ангаре с пиротехникой, рядом мог находиться склад с газовыми баллонами.

Кроме того, повреждения получило здание торгпредства России в Бейруте, пострадавших среди жителей нет. Торгпредство находится в нескольких километрах от порта, где прогремел взрыв.

Также пострадало представительство РИА "Новости".

Вместе с тем сообщается, что российских кораблей в порту Бейрута нет, следует из данных двух сервисов для отслеживания судов – Marine traffic и Vessel Finder.

В портовой зоне в настоящее время находятся ливанские, американские, британские суда, а также суда ряда стран Африки.

Между тем губернатор Бейрута сообщил, что потеряна связь с одной из пожарных команд, которая выехала на тушение пожара после взрыва.

Отмечается, что в Ливане наблюдаются перебои с интернетом на фоне множества сообщений о взрыве.

"Сетевые данные обсерватории NetBlocks подтверждают, что интернет-соединение в Ливане значительно ухудшилось после сообщений о взрыве 4 августа 2020 года", – говорится в сообщении международной некоммерческой организации NetBlocks. Однако пока точно не установлено, являются ли перебои со связью последствиями взрыва.

Видео опубликовано во "ВКонтакте".

Очевидцы происшествия рассказали о взрывах.

"Я вернулась домой, и на часах показывало время 17.11. Неожиданно почувствовала, как сильный толчок сотряс дом. Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", – рассказала жительница бейрутского района Аль-Хазмия Наталья Хасами.

Женщина добавила, что их соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар будто бросил на землю.

Напомним, в порту Бейрута произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. Среди пострадавших десятки человек. Людей ранило выбитыми взрывной волной стеклами витрин и окон, у пострадавших множественные порезы. Сообщается о десятках раненых, есть жертвы. Власти Ливана сообщили, что взрыв произошел на судне с пиротехникой.

Елизавета Булкина