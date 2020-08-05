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Российская газета

Отряд кораблей совершит поход по Северному морскому пути

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Дизель-электрический ледокол Илья Муромец. Архивное фото
Дизель-электрический ледокол Илья Муромец. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Отряд военных кораблей совершит поход по Северному морскому пути. Участники рейда будут решать не только задачи, связанные с обеспечением безопасности наших полярных рубежей, но и заниматься исследовательской работой. Не случайно в состав отряда включили ледокол "Илья Муромец" и представителей Русского географического общества.

Накануне выхода в море в пресс-службе Северного флота сообщили, что в походе примут участие большой противолодочный корабль "Североморск", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", морской тральщик "Владимир Гуманенко", спасательное буксирное судно "Памир", большой морской танкер "Сергей Осипов", вспомогательное судно КИЛ-143 и уже упомянутый ледокол "Илья Муромец". А на различных этапах похода они станут взаимодействовать с гидрографическими судами Северного флота, пограничными сторожевыми кораблями и ледоколами "Атомфлота".

После того как в арктических морях обнаружили большие запасы углеводородов, к этому региону начали проявлять повышенный интерес многие страны. Они претендуют на то, что им не принадлежит. Поэтому для контроля ситуации на кораблях в Арктику отправляются в том числе морпехи с боевой техникой. "Они проведут ряд высадок на необорудованное морское побережье островов и континента. На полуострове Таймыр североморцы отработают межвидовое тактическое учение по обороне важного промышленного объекта", - сообщили в штабе Северного флота.


Юрий Гаврилов

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