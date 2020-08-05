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РИА Новости

В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ

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Совместные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019"
Совместные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. Первые боевые стрельбы из всего вооружения танков Т-80БВМ состоялись на полигоне Головеньки в Московской области, передает РИАМО со ссылкой на Минобороны РФ.

"На расстоянии от 400 метров до 2 километров экипажи танков Т-80БВМ поразили бронетехнику, вертолеты и живую силу условного противника, которые имитировали полноразмерные мишени", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов быстрой реакции и точности стрельбы.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Кантемировскую танковую дивизию гвардейской танковой армии Западного военного округа поступила партия из 10 модернизированных боевых Т-80БВМ. Модернизация боевых машин позволила улучшить огневую мощь, защищенность, подвижность и командную управляемость. Кроме того, была увеличена дальность стрельбы в дневное, в ночное время, а также в условиях ограниченной видимости.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в России могут начать производство нескольких новых вертолетов.

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Страны
Россия
Продукция
РС-20
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
05.08.2020 08:11
Т-80БВМ нужно не по Москвой разворачивать, а в Арктике - на Кольском полуострове  в Карелии, Архангельске.....
там им самое место в составе арктических бригад.
0
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