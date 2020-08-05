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РИА Новости

Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе

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Военнослужащие Республики Беларусь
Военнослужащие Республики Беларусь.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Первый этап учения с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдет в Белоруссии с 4 по 7 августа, в его рамках планируется посадка самолетов на трассу М1 Минск – Брест, сообщила во вторник минобороны республики.

Ранее ряд Telegram-каналов распространили сообщения об активизации военных и размещении их палаток на международной трассе М1, которая проходит из Польши в Россию через Белоруссию.

"С 4 по 7 августа проводится первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО. Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск - Брест. После посадки самолеты вылетят на полигон "Ружаны" и нанесут авиационный удар по наземным целям", - отмечается в сообщении.

Ведомство отмечает, что район полетов от средств воздушного нападения прикроют истребители Су-30СМ - из зон дежурства в воздухе - и ЗРК "Тор-М2" - с позиций в районе участка дороги.

Согласно сообщению, вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 выполнят задачи по прикрытию аэродромного участка дороги от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

В пресс-службе напомнили, что впервые посадку на аэродромный участок дороги выполнит курсант четвертого курса авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.

Посадку самолетов на дорогу в Беларуси начали отрабатывать в 2007 году. В 2016 году белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве ночью посадили на аэродромный участок дороги штурмовик Су-25.

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