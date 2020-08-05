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РИА Новости

США объяснили работу над ядерными крылатыми ракетами сдерживанием России

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Запуск крылатой ракеты "Томагавк"
Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George.
Источник изображения: CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России, говорится в заявлении на сайте Пентагона.

В документе отмечается, что США сняли с дежурства последнюю такую ракету еще в 2010 году.

"Россия, напротив, продолжала широкую программу модернизации и расширения театра действий для (ядерного оружия) малой мощности и тактического ядерного вооружения", — говорится в заявлении.

Ядерная доктрина США 2018 года предписывает восполнить пробел в этой сфере и упрочить сдерживание в отношении ядерных зарядов малой мощности, напомнили в Пентагоне.

"Ядерная крылатая ракета морского базирования станет ответом на вызывающие беспокойство события в силах и доктринах ядерных соперников. <…> Наличие таких возможностей у Соединенных Штатов заставит противника дважды подумать, применять ли ядерное оружие", — отметили в военном ведомстве США.

В "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания", которые Владимир Путин подписал 2 июня, говорится, что "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой".

Это уже не первое заявление Пентагона за последнее время о "сдерживании России". Так, на минувшей неделе глава ведомства Марк Эспер сообщил, что Вашингтон выведет из Германии почти 12 тысяч военных. Он добавил, что 4500 военнослужащих бронетанковых войск вернутся в США, а другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе "на востоке и в районе Черного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге.

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