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Российская газета

Как в Казани строят и модернизируют самолеты Дальней авиации

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Министр обороны Сергей Шойгу прилетел в Казань, где на местном авиазаводе им. Горбунова проверил, как идет ремонт и модернизация самолетов Дальней авиации, в том числе Ту-22М3. Но в первую очередь главу военного ведомства России интересовало производство новых стратегических ракетоносцев на базе Ту-160.


Министр прошел по цехам завода и объектам его технического перевооружения, осмотрел самую большую и мощную в мире установку электронно-лучевой сварки и установку вакуумного отжига. Шойгу рассказали о предстоящей передаче глубоко модернизированного Ту-160 на летно-испытательную станцию. В свою очередь, министр потребовал от руководства предприятия неукоснительно соблюдать график исполнения гособоронзаказа по всей номенклатуре продукции. "Это касается как модернизации, так и производства новых самолетов", - подчеркнул он.

- Важно поддерживать техническую исправность самолетного парка стратегической авиации. Несмотря на то, что в этом вопросе все идет по графику, необходимо поддерживать авиатехнику на должном уровне. Эту работу надо продолжать с надлежащим качеством", - заявил Шойгу. Он напомнил, что Минобороны своевременно выполняет свои обязательства, в том числе касающиеся финансирования военных контрактов.

В Казани министр провел совещание, где речь шла и о производстве в интересах военного ведомства беспилотных летательных аппаратов. На аэродроме авиазавода для Шойгу устроили выставку уже используемых в армии и перспективных дронов.

Там были представлены и наземные станции управления, выпускаемые на Уральском заводе гражданской авиации. Строго говоря, эта продукция двойного назначения, ведь с помощью таких станций можно через спутники контролировать работу различных типов беспилотников, включая ударный "Альтиус".

Справка "РГ"

Сейчас на Казанском авиазаводе им. Горбунова строят новые самолеты на базе Ту-160, производят ремонт и модернизацию дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160, а также выпускают самолеты специального назначения на основе типовой конструкции Ту-214. Авиалайнеры создаются по заказам Минобороны РФ и Специального летного отряда "Россия".


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-214
Ту-22М
Компании
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
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