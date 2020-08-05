Как перебазирование Каспийской флотилии повлияло на развитие Дагестана

Акватория Каспийского моря в Дагестане не замерзает даже зимой, что обеспечит флотилии круглогодичную навигацию.

Перебазирование Каспийской флотилии из Астраханской области в Дагестан дало хороший стимул социально-экономическому развитию региона. Решение о смене места дислокации было принято в 2018 году. Причиной стала необходимость повысить мобильность основных сил флотилии - для выхода судов в Каспийское море из Астрахани требуется больше времени.

- Передислокация в новый пункт, имеющий непосредственный выход в центральную часть Каспия, обеспечила круглогодичную навигацию. Она дает немалые преимущества при организации боевой подготовки флотилии по сравнению с условиями на прежнем месте базирования в Астраханской области - в устье реки Волги, - отметил командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

В Астраханской области в последние годы фиксируют падение уровня моря, к тому же зимой местная акватория часто замерзает. Совокупность этих и других факторов повлияла на решение передислоцировать флотилию в Дагестан.

Оно имеет стратегическое значение для социально-экономического развития республики. Сейчас в регионе помимо военных объектов возводится жилье, школы и детские сады для семей моряков. Строится мол - гидротехническое оградительное сооружение для защиты акватории от волн.

На днях в Каспийск приехал первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич. Он осмотрел военный городок, где уже возведены четыре жилых дома с 528 квартирами для военнослужащих флотилии. Многоэтажки построены под ключ - квартиры меблированы и обеспечены техникой.

- С полной отделкой и оснащением стоимость квадратного метра жилья в квартирах для военных составила всего 46 тысяч рублей. Президентом РФ поставлена задача, чтобы перевод флотилии не только не ухудшил, но и улучшил социальную и коммунальную инфраструктуры города. И мы в сжатые сроки строим школы, детские сады и даже ясли, - подчеркнул глава региона Владимир Васильев.

Как добавил Михаил Бабич, Главное военно-строительное управление минобороны РФ, согласно поручению президента страны, возводит на территории республики еще 74 социальных объекта стоимостью 13 миллиардов рублей. По словам министра строительства и ЖКХ РД Малика Баглиева, госзаказы получили дагестанские подрядчики, налоги идут в местный бюджет. Строительные материалы приобретаются тоже в республике.

- Для обеспечения социальной инфраструктуры Каспийска с учетом передислокации строится 16 объектов на сумму более 5,5 миллиарда рублей - это девять школ на 6048 мест, шесть детских садов на 1370 мест и одно детское медучреждение. Часть объектов завершена. Кроме того, на территории военного городка минобороны России приняло решение построить школу на 1224 места. Работы начнутся в этом году, ввод в эксплуатацию намечен на следующий, - пояснил Баглиев.

Сейчас население Каспийска превышает 100 тысяч человек, еще около 40 тысяч прибавится после полной передислокации флотилии.

- На средства республиканского бюджета ведется разработка проектно-сметной документации для обеспечения чистой водой микрорайонов 7, 8, 10 и 11, где идет наиболее активное строительство. Также необходимо завершить вторую очередь проекта создания водоочистных сооружений с увеличением мощности с 30 до 60 тысяч кубометров в сутки. Надо расчистить озеро, из которого идет водоподача в Каспийск, реконструировать насосные станции городских магистральных сетей, закончить строительство водовода Махачкала - Каспийск - Избербаш, - добавил Баглиев.

Последний объект возводится уже не один десяток лет, от него во многом зависит экологическое состоянии Каспийского моря, куда сейчас сбрасываются миллионы кубометров неочищенных стоков. Особое внимание, которое уделяется Махачкалинской городской агломерации, куда входит и Каспийск, возможно, ускорит реализацию данного проекта.

Министерство обороны, помимо прочего, возвело в Каспийске многофункциональный медицинский центр на 76 коек. В госпитале установлено современное оборудование для проведения анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также компьютерный томограф, рентген-аппарат и аппараты ИВЛ. Учреждение полностью готово к работе и откроется после штатного укомплектования.

Бабич уточнил, что по Каспийску имеется отдельное поручение главы государства и правительства РФ - обеспечить территорию социальной инфраструктурой. Причем это будет сделано в интересах как военнослужащих, так и гражданского населения. Он предложил руководству республики обозначить имеющиеся проблемы, чтобы они были учтены при планировании бюджетного цикла.

В программу развития вписался и Махачкалинский международный аэропорт, который расположен даже ближе к Каспийску, чем к столице Дагестана. В 2014-м здесь была завершена реконструкция аэродромного комплекса. Благодаря этому в последние годы пассажиропоток вырос в 3,5 раза. Действующая инфраструктура уже не справляется с таким наплывом, поэтому инвесторами принято решение начать реконструкцию терминала аэропорта. Его пропускная способность составит 150 пассажиров в час. Строительные работы завершатся осенью этого года, полностью пункт обустроят к июню 2021-го.

Перебазирование Каспийской флотилии в Дагестан непосредственным образом влияет на работу воздушной гавани. Значительное увеличение числа вылетов государственной авиации привело к дополнительным нагрузкам на ее инфраструктуру. Поэтому в пределах аэродрома планируется выделить военный сектор для размещения эскадрильи Каспийской флотилии ВМС. Генеральный директор аэропорта Арсен Пирмагомедов рассказал на встрече с главой Дагестана Владимиром Васильевым и Михаилом Бабичем, что сейчас транспортный объект также используется для базирования техники Росгвардии, ФСБ и МЧС, на боевом дежурстве здесь находится звено истребителей.

Предполагается, что к 2021 году использование аэродромной инфраструктуры достигнет максимума и она уже не сможет обеспечить потребности региона. Как отметил Пирмагомедов, учитывая увеличение числа гражданских авиарейсов и рост пассажиропотока, требуется вторая взлетно-посадочная полоса.

- Также нам необходимы новые магистральные рулежные дорожки и 17 мест для стоянки, - сообщил директор предприятия. - Новая ВПП длиной 3200 метров с хорошей несущей способностью позволит воздушной гавани принимать самолеты любых типов. А действующая полоса длиной 2640 метров тогда будет использоваться как магистральная рулежная дорожка.

Он рассказал, что строительство ВПП и терминала поможет увеличить пассажиропоток с полутора до пяти миллионов человек в год. Арсен Пирмагомедов обратился к Михаилу Бабичу с просьбой поддержать реализацию проекта, который будет иметь большое значение и для Дагестана, и для всего юга России.

Кстати, данная инициатива предполагает не только реконструкцию аэропорта, но и появление на его территории транспортно-пересадочного узла. В него войдут пассажирские терминалы, междугородная автобусная станция и железнодорожная пассажирская платформа соединительной ветки Аэропорт - станция Манас. Проектом также предусмотрена организация грузового сообщения как с городами республики, так и с соседними регионами. Реконструкция позволит расширить и географию полетов. Среди планируемых направлений - Тель-Авив, Баку, Тегеран, Израиль, Хайнань, Сочи, Минеральные Воды и Тюмень. Михаил Бабич со своей стороны заявил о готовности поддержать планы модернизации воздушной гавани. .

Тем временем

Требует обновления и другой крупный транспортный хаб республики - Махачкалинский морской торговый порт. Он является самым южным незамерзающим портом России, что дает ему возможность работать круглый год. Сейчас это одно из важнейших стратегических звеньев транспортной системы юга России, связанной с государствами Средней Азии, Закавказья и Ираном. Сухогрузная гавань включает перегрузочный комплекс мощностью три миллиона тонн в год и нефтеналивную гавань мощностью около восьми миллионов тонн в год с причалами для приема танкеров грузоподъемностью 13 тысяч тонн. В 2019-м грузооборот по сравнению с 2018-м вырос в 1,8 раза.

Руководство порта сообщило Михаилу Бабичу об имеющихся проблемах. В первую очередь речь идет о низкой пропускной способности автодорог, ведущих к порту. Министр транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов предложил проложить отдельный подъездной путь от трассы федерального значения Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала вдоль прибрежной линии Каспийского моря.

- Задача минэкономразвития - сделать все возможное, чтобы порт занял достойное место в инфраструктуре не только Дагестана, но и страны. "Север - Юг" - важнейший транспортный коридор. Торговые судоходные пути дают импульс развитию всей республике, - отметил Михаил Бабич.

Тимур Алиев (Махачкала)