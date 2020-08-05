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Российская газета

Российский МиГ-31 отогнал от госграницы самолет-разведчик ВВС Норвегии

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МиГ-31
МиГ-31.
Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

Над нейтральными водами Баренцева моря 4 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель. Об этом во вторник сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

Отмечается, что для перехвата цели в воздух был незамедлительно поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО) Северного флота.

"Экипаж российского истребителя приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние, после чего идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон - 20" ВВС Норвегии", - сообщили в НЦУО.

После разворота самолета-разведчика в сторону от государственной границы РФ наш истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского самолета МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы Российской Федерации самолетом-разведчиком ВВС Норвегии допущено не было", - заключили в Национальном центре управления обороной.

Стоит напомнить, что за последние пару недель несколько похожих инцидентов были зафиксированы над Черным морем.


Иван Петров

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Страны
Норвегия
Россия
Продукция
МиГ-31
Проекты
СФ
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