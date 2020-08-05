Член коллегии ВПК РФ сменил замминистра финансов в совете директоров ОАК

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Акционеры ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на годовом собрании, прошедшем в форме заочного голосования 31 июля, утвердили новый состав совета директоров. В него вошел член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов, сменив замминистра финансов Павла Кадочникова.

Еще одним новым членом совета стал первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько. Он ожидаемо сменил в совете своего предшественника в Минтрансе - экс-замминистра Александра Юрчика.

В остальном состав совета директоров ОАК не изменился. В нем сохранили места индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков (возглавлял предыдущий состав), замгендиректора госкорпорации Игорь Завьялов, директор по правовому обеспечению Павел Осин, председатель научно-технического совета Юрий Коптев, гендиректор "Рособоронэкспорта" (на 100% принадлежит "Ростеху") Александр Михеев. Также в совете остались гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, президент Фонда содействия инвестициям им. Попова, экс-гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко и зампред ВЭБ.РФ, глава "ВЭБ-лизинга" Артем Довлатов.

Кроме того, акционеры утвердили рекомендацию совета не выплачивать дивиденды за прошлый год, а также вознаграждение членам совета. В обоих случаях причиной указано отсутствие чистой прибыли ОАК в 2019 году.

Как сообщалось, прошлый год ОАК завершила с чистым убытком по МСФО в размере 60,5 млрд руб. Последний раз компания выплачивала дивиденды за 2014 г. - по 0,002 руб. на одну акцию, в общей сложности 465 млн руб.