Москва предостерегает Израиль от новых ударов по Сирии

Зенитно-ракетный комплекс С-400 и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на авиабазе Хмеймим в Сирии, ноябрь 2015 года Дмитрий Виноградов/РИА "Новости".

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - МИД РФ во вторник выступил с осуждением ударов израильских ВВС по территории Сирии и предостерег от повторения подобных действий.

"Решительно осуждаем эти действия и выражаем серьезную обеспокоенность по поводу очередного обострения отношений между Израилем и Сирией. Предостерегаем израильское руководство от повторения подобных шагов, чреватых опасными последствиями для всего ближневосточного региона", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

"Выражаем поддержку суверенитету и территориальной целостности САР. Призываем обе стороны проявить сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации напряженности", - отмечается в комментарии МИД РФ.

В комментарии напоминается, что накануне вечером ВВС Израиля нанесли удары по позициям сирийских военных "в ответ на якобы предпринятую неизвестными лицами ранее в тот же день попытку заложить взрывное устройство вблизи разделительной линии на оккупированных Голанских высотах".