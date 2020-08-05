Москва предостерегает Израиль от новых ударов по Сирии

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - МИД РФ во вторник выступил с осуждением ударов израильских ВВС по территории Сирии и предостерег от повторения подобных действий.
"Решительно осуждаем эти действия и выражаем серьезную обеспокоенность по поводу очередного обострения отношений между Израилем и Сирией. Предостерегаем израильское руководство от повторения подобных шагов, чреватых опасными последствиями для всего ближневосточного региона", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
"Выражаем поддержку суверенитету и территориальной целостности САР. Призываем обе стороны проявить сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации напряженности", - отмечается в комментарии МИД РФ.
В комментарии напоминается, что накануне вечером ВВС Израиля нанесли удары по позициям сирийских военных "в ответ на якобы предпринятую неизвестными лицами ранее в тот же день попытку заложить взрывное устройство вблизи разделительной линии на оккупированных Голанских высотах".