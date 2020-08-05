Вместо С-300: в Европе появятся китайские ЗРК

Вместо российских ЗРС С-300 Сербия закупила китайские ЗРК FK-3
Сербия приобрела у Китая три батареи зенитной ракетной системы FK-3. Таким образом, поставка Белграду российских С-300, о которой ранее писали СМИ, теперь под вопросом. Примечательно, что купленная сербами китайская ЗРС была создана на основе противоракет С-300. «Газета.Ru» разбирается, что подвигло Сербию к покупке оружия из Китая.
Согласно имеющейся информации, Сербия приобрела три батареи зенитной ракетной системы FK-3, являющейся экспортной версией китайской ЗРС средней дальности последнего поколения HQ-22. Впервые эта ЗРС была продемонстрирована на AIRSHOW CHINA 2016 - Международном аэрокосмическом салоне и выставке аэропортового оборудования в Чжухае.
Сербия стала первым известным покупателем китайской ЗРК. FK-3. Ранее сообщалось, что минобороны Сербии закупило российский ЗРПК «Панцирь-С» и очень хотело закупить зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», работу которой сербские военные наблюдали на своей территории во время совместных учений ПВО двух стран, проходивших в Сербии. Однако на российскую систему, по словам президента страны Александра Вучича, «сейчас денег нет», но Сербия «будет копить». Его слова приводит портал Topwar.
Более того, по информации СМИ, Сербия направляла заявку на их поставку в 2021 году еще два года назад, хотя официально эту информацию так и не подтвердили.
«Новые зенитные ракетные системы FK-3, которые мы скоро увидим в Сербии, косвенно воплощают желание значительной части населения нашей страны приобрести С-300», - пишет об этом блог Balkanska bezbednosna mreža. Это объясняется тем, что китайские ПВО созданы на основе российских С-300, купленных у Москвы в 1990-х годах.
Портал отмечает, что проникновение FK-3 на европейский рынок является особенно ценным для Китая, поскольку ранее такие ЗРК поступали на вооружение лишь союзников Пекина в Юго-Восточной Азии.
HQ-22 - всепогодная зенитная ракетная система средней дальности, предназначенная для уничтожения самолетов, вертолетов, БЛА среднего и тяжелого классов, крылатых ракет и других аэродинамических целей.
Дальняя граница зоны поражения ЗРС составляет 150-170 км, нижняя граница - 50 м, верхняя - 27 км. Экспортная версия FK-3 имеет следующие характеристики зоны поражения: ближняя граница - 5 км, дальняя - 100 км, нижняя - 50 м и верхняя граница - 27 км.
Каждый зенитный ракетный комплекс FK-3 комплектуется тремя пусковыми установками по четыре транспортно-пусковых контейнера на каждой и способен наводить 12 зенитных управляемых ракет по шести целям одновременно. Головка самонаведения ЗУР - полуактивная радиолокационная.
«Не приходится сомневаться в том, что Китай крайне заинтересован в поставке своей техники на рынки, скажем так, респектабельных стран, в том числе и в государства европейского континента, что автоматически и существенно повышает престиж китайского вооружения», - пояснил «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Как отметил собеседник издания,
В случае Белграда, считает специалист, весьма вероятно, что речь идет о нулевом проценте за кредит, который со временем и вовсе станет отрицательным.
Хотя Пекин и совершил за последние 30 лет колоссальный технологический рывок, надежность китайского вооружения и военной техники все же внушает некоторые сомнения, считает Руслан Пухов. К примеру, даже на танковом биатлоне в Кубинке наблюдались отказы китайской бронетанковой техники. И это несмотря на то, что Пекин отправлял в Россию далеко не первые попавшиеся танки со строевых частей.
А что касается зенитной ракетной системы FK-3, то это по большому счету, еще тот кот в мешке, полагает Руслан Пухов. Китайский ЗРК пока еще не участвовал в боях, тем более с высокотехнологичным противником и какой-либо даже самой элементарной статистике по этой системе вооружения попросту нет. К примеру, обнаружили и сопровождали N целей, обстреляли M целей, из них поразили - O целей, израсходовали при этом P зенитных управляемых ракет, а эффективность при этом составила, к примеру, 0,74.
По его мнению, тут гораздо более интересны другие характеристики ЗРС. К примеру, как работает контур управления ЗРК, с какими промахами он выводит зенитную управляемую ракету в окрестности цели, какова эффективность воздействия боевой части ЗУР на аэродинамические и баллистические цели.
Наконец, одна из самых главных характеристик любого зенитного ракетного комплекса/системы в настоящее время - его способность выполнять боевые задачи в условиях интенсивного радиопротиводействия со стороны противника. И хотя китайский производитель утверждает, что ЗРС FK-3 имеет высокую степень защиты от организованных помех, на практике, то есть в ходе реальных боевых действий, никто это не проверял.
Помимо всего прочего, настроения в сербской политической элите весьма противоречивы. Значительная ее часть связывает будущее страны исключительно с Западом. До некоторой степени пророссийские настроения отражает президент Сербии Александр Вучич, но в целом логика в плане приобретения тех или иных образцов, похоже, отсутствует.
Казалось бы, если будущее Сербии связывается с Западом, то надо и подтягивать оснащение национальных вооруженных сил к стандартам Североатлантического альянса. Если же есть пророссийский настрой, то закупать вооружение и военную технику у Москвы.
«Зенитный ракетный комплекс HQ-22 - развитие старого китайского ЗРК HQ-12, разрабатывавшегося с 1980-х годов в качестве замены для устаревших китайских ЗРК HQ-2 (С-75)», - рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Как отметил собеседник издания, по сравнению с китайскими комплексами HQ-9, разработанными с российской помощью в 1990-е годы и близким по своим возможностям к С-300ПМУ1 и С-300ПМУ2 (в зависимости от модификации), комплексы семейства HQ-12/HQ-22 проще, дешевле и имеют более ограниченные возможности.
В китайских ВВС ими заменяют дивизионы старых комплексов HQ-2 на второстепенных направлениях. Среди их зарубежных покупателей - страны, ставшие крупными получателями китайских кредитов и инвестиций, в том числе Мьянма, Туркменистан и Малайзия, напомнил Василий Кашин.
«Следует отметить, что и Сербия является одним из двух главных (наряду с Венгрией) китайских партнеров в Восточной Европе. Китай осуществляет в стране крупные инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры, торговли и промышленности. Вероятно, новые ЗРК были предоставлены Сербии с дисконтом, либо на выгодных условиях кредитования, чтобы дополнительно укрепить связи Пекина с перспективным партнером», - заключил Василий Кашин.
Михаил Ходаренок