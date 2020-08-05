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Интерфакс-АВН

Шойгу проверил на Казанском авиазаводе ход выполнения ГОЗ

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Стратегические бомбардировщики Ту-160 в цеху Казанского авиационного завода имени С.А. Горбунова (филиала ПАО "Туполев")
Стратегические бомбардировщики Ту-160 в цеху Казанского авиационного завода имени С.А. Горбунова (филиала ПАО "Туполев").
Источник изображения: Максим Богодвид / РИА Новости

Казань. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Работы по модернизации парка стратегической авиации должны вестись строго по графику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, посещая Казанский авиазавод "Туполева".

"Важно и безусловно поддерживать техническую исправность самолетного парка стратегической авиации. Несмотря на то, что в этом вопросе все идет по графику, необходимо поддерживать авиатехнику на должном уровне, эту работу надо продолжать с надлежащим качеством", - сказал Шойгу.

Он потребовал от руководства Казанского авиазавода, где ведётся глубокая модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-160 и дальних Ту-22М3, неукоснительно соблюдать график исполнения гособоронзаказа.

"Это касается как модернизации, так и производства новых самолетов", - подчеркнул Шойгу.

"Со своей стороны Минобороны своевременно выполняет весь комплекс мероприятий, в том числе в плане обеспечения финансирования ГОЗ", - сказал он.

Также во время посещения завода министру доложили о предстоящей передаче глубоко модернизированного самолета Ту-160 на летно-испытательную станцию.

Затем Шойгу провел совещание по вопросам исполнения ГОЗ по стратегической авиации и беспилотным летательным аппаратам.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
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