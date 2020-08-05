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Интерфакс-АВН

Российские военные медики помогут Казахстану в борьбе с коронавирусом

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Сотрудничество Казахстана
Сотрудничество Казахстана
Источник изображения: яндекс.картинки

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Отряд российских военных врачей направлен в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом, информирует Минобороны РФ.

"4 августа самолетом Военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Республику Казахстан направлены российские военные врачи для оказания практической и методической помощи казахстанским военным медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - сообщили в военном ведомстве.

Там уточнили, российские специалисты "будут оказывать помощь двум военным госпиталям в городах Нур-Султан и Алматы".

Как сообщили в Минобороны, в состав медицинских подразделений вошли "военные анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и терапевты". Они окажут консультативную и практическую помощь в диагностике и лечении больных новой коронавирусной инфекцией.

Также самолетом ВТА в Казахстан будут доставлены медицинское имущество и средства защиты.

Ранее в Казахстан прибыло пять бортов со специалистами Федерального медико-биологического агентства, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в Байконуре.

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Байконур
Медицина
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