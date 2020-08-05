Военный эксперт оценил возможность немецкой пушки уничтожить «Армату»

Выводы украинских журналистов из издания Defence Express о том, что новая немецкая пушка калибром 130 мм может уничтожать российские танки Т-14 «Армата» и другую российскую бронетехнику, не имеют никакой связи с реальностью, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 4 августа.

Накануне украинский портал Defence Express со ссылкой на материалы немецкого концерна Rheinmetall назвал прототип обновленного британского танка Challenger 2 «убийцей» российского танка Т-14 «Армата». Ранее в июле немецкий концерн опубликовал видеоролик с танком в Twitter.

«Если говорить о данном видеоролике, то его создатели из пиар-отдела немецкого концерна Rheinmetall рекламируют новую мощную пушку калибром 130 мм, которой, возможно, будет оснащаться британский боевой танк Challenger 2», — рассказал Александр Михайлов.

По его мнению, независимо от вида зарубежного танка, который решит вступить в бой с «Арматой», его экипажу придется решить проблему с новейшей российской 125-мм пушкой.

Она способна стрелять разными типами снарядов, фугасными — до 12 км, и запускать противотанковые ракеты на расстояние до 10 км, поэтому к «Армате» еще придется постараться подобраться, подчеркнул эксперт.

«Во-вторых, «Армату» еще надо обнаружить: в ее пользу работает силуэт танка-невидимки и использование специального покрытия, снижающего заметность «Арматы» в тепловом и радиолокационном спектрах», — отметил военный политолог.

Кроме того, после обнаружения танка в него еще предстоит попасть, а пассивная и активная защита «Арматы» превосходит все известные виды защиты бронетанковой техники, полагает специалист.

«Комбинированная броня способна выдержать попадание любого существующего на сегодняшний день зарубежного противотанкового боеприпаса. «Армата» оснащена комплексом активной защиты «Афганит», который в автоматическом режиме обнаруживает летящие к танку снаряды и ракеты и уничтожает их отстреливаемыми боеприпасами, а также динамической защитой «Малахит», устойчивой к любым противотанковым боеприпасам калибра 100–150 мм», — добавил Михайлов.

В начале июля стало известно, что перспективный российский танк на тяжелой гусеничной платформe «Арматa» в ходe предварительныx испытаний отработал режим работы без экипажa.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.