"Отдельным категориям": какие военнослужащие получат надбавку

Шойгу: ежемесячная надбавка у 45 тыс. военных составит 23 тыс. руб.

Более 45 тыс. военнослужащих будут получать ежемесячную надбавку на среднюю сумму 23 тыс. рублей в соответствии с приказом министра обороны России Сергея Шойгу. Нововведение распространяется на летчиков, моряков, разведчиков и ракетчиков. В последнее время в России наблюдается тенденция на увеличение выплат военнослужащим.

Более чем для 45 тыс. военных ввели ежемесячную надбавку на среднюю сумму 23 тыс. рублей. Соответствующий приказ подписал министр обороны России Сергей Шойгу, о чем сообщил 4 августа на селекторном совещании в военном ведомстве.

"Хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения", - уточнил министр.

По его словам, надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров - 100%, для прапорщиков и сержантов - 110%, для солдат - 120%.

"Требую от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом", - заявил министр.

В конце июня на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление, согласно которому с октября 2020 года оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур будут повышены на 3%.

«Правительство РФ постановляет повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», - указано в сообщении.

В документе обозначены и другие категории граждан, оклад которых будет повышен. В их числе - специальные звания лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел, учреждений, уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерский связи.

В этом постановлении пересматривается размер пенсий бывшим правоохранителям, уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и членам их семей, исходя из повышения окладов.

Еще об одной доплате военнослужащим было объявлено в марте. Депутаты Госдумы приняли закон, по которому солдатам-срочникам установили оклады по воинским должностям в размере 2 тыс. рублей в месяц. Кроме того, парламентарии предусмотрели ряд дополнительных выплат.

В 2012-2018 годы Минобороны пыталось унифицировать денежное довольствие для военных, проходивших службу в армии по призыву. Они получали по 2 тыс. рублей в месяц. Кроме того, им выплачивали надбавки. При этом учитывался оклад по воинской должности, квалификация, особые условия службы и работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

По словам министра обороны, зарплаты военнослужащих должны соответствовать уровню выплат сотрудникам ведущих отраслей экономики. Он также призвал индексировать военные пенсии сверх уровня инфляции.

Кроме самих военнослужащих, поддержку получат и их семьи. На федеральном портале правовой информации 20 июля был опубликован подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных. Согласно документу, все нетрудоспособные члены семей погибших военнослужащих и приравненная к ним категория лиц к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца будут получать повышенные выплаты.

В документе речь идет о членах семей участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов с детства вследствие военной травмы, олимпийских чемпионов и некоторых других категорий, указанных в статье 45 закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих».

После смерти военного, который относится к одной из этих категорий, прибавка к их пенсиям будет начисляться членам их семей как прибавка к выплатам по случаю потери кормильца.

В конце декабря прошлого года Владимир Путин пообещал в ближайшие три года направить 113 млрд рублей на социальное обеспечение военнослужащих. Президент уточнил, что денежное довольствие военных будет индексироваться каждый год: на 3% в 2020 году и на 4% в 2021-2022 годах. В прошлом году оклады военным и правоохранителям увеличили на 4,3%.

Лидия Мисник