Возможная поставка Филиппинам из США моторных лодок

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 30 июля 2020 года направило Конгрессу США уведомление о возможной предстоящей продаже Филиппинам по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 90 различных полужестких моторных лодок, а также соответствующего вооружения и оборудования. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 126 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Полужесткая моторная лодка Sea Force 1100 производства американской компании Willard Marine (с) Willard Marine

Согласно уведомлению, в поставку должны войти 36 9-метровых моторных лодок типа Scout Boats (SB), 36 10-метровых лодок Assault Boats (АВ), 18 16-метровых лодок Light Support Boats (LSB), 216 пулеметов различных типов (24 М2А1 калибра 12,7 мм, 156 М240В калибра 7,62 мм и 36 шестиствольных М134D-M калибра 7,62 мм), 36 комбинированных электронно-оптических систем FLIR 280HD, 360 радиостанций (90 Harris Falcon III RF-7850M и 270 Harris Falcon III RF-7850S), 399 комбинированных приборов ночного видения и лазерных дальномеров AN/PVS-14 и AN/PEQ-15, 102 портативных тепловизионных прибора ночного видения, 210 тепловизионных прицелов AN/PAS-13 и т.д.

Подрядчиком по поставке 9- и 10-метровых моторных лодок должна выступить американская компания Willard Marine (Анахейм, Калифорния) - предположительно, речь идет о массово изготавливаемых этой компанией моторных лодках типов Sea Force 900 и Sea Force 1100. Другие подрядчики еще должны быть определены.

Напомним, что уведомления DSCA не являются соглашениями на поставку, и их выпуск не обязательно означает, что соглашение будет заключено.

Willard Marine уже неоднократно поставляла свои моторные лодки вооруженным силам и полиции Филиппин, в том числе в порядке американской военной помощи.