Кот-д'Ивуар заказал два патрульных корабля у израильской компании Israel Shipyards

Африканские СМИ сообщили, что Кот-д'Ивуар оказался заказчиком двух малых патрульных кораблей проекта OPV-45 у израильской компании Israel Shipyards. О заключении контракта с неназываемым африканским заказчиком на постройку двух патрульных кораблей проекта OPV-45 компания Israel Shipyards сообщала еще в 2019 году, а затем в начале июля 2020 года, но ранее страна-получатель не раскрывалась. Сообщается, что строительство обеих заказанных кораблей уже ведется на верфи в Хайфе.

Проектное изображение малого патрульного корабля проекта OPV-45 израильской компании Israel Shipyards (с) Israel Shipyards

При этом африканские СМИ сообщают, что неоглашавшийся контракт на два патрульных корабля проекта OPV-45 подписал лично президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, фактически в обход командования вооруженных сил и ВМС страны.

Таким образом, Кот-д'Ивуар стал стартовым заказчиком проекта OPV-45. Корабль данного проекта имеет стандартное водоизмещением около 300 тонн, длину 45,7 м, ширину 8,6 м, скорость более 24 узлов. Дальность плавания 3500 миль на 12 уз. В корме корабль оснащен быстроспускаемой 7,2-метровой досмотровой полужестской моторной лодкой.

Кот-д'Ивуар является одной из самых быстроразвивающихся стран Африки - годовой рост ВВП в долларовом исчислении с 2012 года составляет от 7 до 10 процентов в год, а суммарный ВВП вырос с 2010 по 2019 годы в 2,5 раза (до 58,79 млрд долл).