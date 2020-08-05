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Скоростной десантный транспорт «Ньюпорт» готов для передачи флоту США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Скоростной десантный транспорт «Ньюпорт» класса «Спирхед» (Spearhead, «Наконечник копья»), построенный на верфи компании Austal USA в городе Мобил (штат Алабама) для ВМС США, завершил приемочные испытания в Мексиканском заливе.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на  Navy Recognition, это уже 12-е по счету судно данного типа.

По случаю завершения этого ответственного этапа производства судна, заложенного в январе 2019 года, генеральный директор Austal Дэвид Синглтон отметил, что компания передала американскому военно-морскому флоту 11 транспортов типа «Спирхед» менее чем за восемь лет.

В ходе приемочных испытаний промышленная команда, возглавляемая специалистами Austal USA, показала представителям ВМС США успешную работу основных систем и оборудования «Ньюпорта». Передача судна флоту запланирована до конца августа.

Сейчас на верфи в Мобиле продолжается строительство еще одного транспорта типа «Спирхед» – «Апалачикола». В августе начнется строительство 14-го судна серии, названного «Коди».

Транспорты класса «Спирхед» предназначены для быстрой переброски войск, военной техники и других грузов. Осадка менее 4 метров позволяет задействовать эти суда в прибрежных операциях и на мелководье.

На борту транспорта могут разместиться 312 военнослужащих. Взлетная площадка позволяет принимать тяжелые вертолеты типа CH-53/53K «Супер Сталлион/Кинг Сталлион».

При водоизмещении 1515 тонн вместимость судна оценивается в 600 тонн. Длина корпуса – 103 метра, ширина – 28,5 метра. Максимальная скорость – 43 узла, дальность плавания – 1400 миль. Экипаж – 41 человек.

Конструкция транспорта позволяет установить четыре 12,7-мм пулемета M2.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
Spearhead
Компании
Austal
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