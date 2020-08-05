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Военное обозрение

В Польше развернули командование 5-го корпуса армии США

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Источник изображения: topwar.ru

США разместили в Польше командование пятого корпуса американской армии. Торжественная церемония, на которой присутствовали посол США в Польше Джорджетт Мосбахер и министр обороны страны Мариуш Блащак, прошла в Кракове.

Выступившая на церемонии начала действия командования американский посол Джорджетт Мосбахер заявила, что США и Польша окончательно согласовали соглашение об "усиленном военном сотрудничестве" двух стран. Вторил ей и глава польского военного ведомства Мариуш Блащак, подтвердивший подписание окончательных документов между США и Польшей.

Сегодня у нас действительно особенный день, потому, что сегодня мы объявляем активацию выдвинутого командования пятого корпуса в Польше (5-го армейского корпуса США)

- заявила Мосбахер.

По словам министра обороны Польши, польские власти подтверждают решение о расквартировании "выдвинутого командования пятого корпуса".

Это решение является венцом наших действий, связанных с увеличением присутствия американских войск в Польше

- заявил Блащак, добавив, что окончательное согласование соглашения о сотрудничестве США и Польши в военной сфере было подписано на прошлой неделе.

Согласно достигнутым договоренностям, к уже размещенным в Польше американским военным, которых там около 5 тысяч, прибавится еще одна тысяча военных США.

В Варшаве ранее заявили, что размещение американских военных на польской территории позволит защитить страну от "российской агрессии".

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Страны
Польша
Россия
США
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