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Российская газета

Меткое прозвище: как называют гранатомет АГС-17 во Вьетнаме

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Источник изображения: Гавриил Григоров/ТАСС

Во Вьетнамской народной армии высоко ценят разработанные в России автоматические станковые 30-мм гранатометы АГС-17 "Пламя". В настоящее время производство этого эффективного противопехотного средства налажено на одном из оборонных предприятий дружественного государства.

В Сети появились видеокадры, сделанные в цехах завода Z 125, где рабочие занимаются подготовкой к передаче в войска большой партии АГС.

По некоторым данным, первые образцы гранатометов такого типа появились в вооруженных силах Вьетнама еще в 80-е годы.

"Семнадцатые" за время продолжительной эксплуатации зарекомендовали себя как надежное и дальнобойное оружие, получив говорящее само за себя прозвище "мясорубка".

Причем их используют не только в сухопутных войсках, но и в военно-морском флоте. Например, устанавливают на до сих пор эксплуатируемые трофейные катера американского производства, где они усиливают огневую мощь 12,7-мм пулеметов M2 Browning.

АГС-17 может поражать противника на расстоянии до 1700 метров. Скорострельность - до 350-400 выстрелов в минуту. Вес - 31 кг.

Кроме "Пламени", во Вьетнаме производится и другое российское стрелковое оружие.

Например, два года назад сообщалось о старте лицензионного производства крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 "Взломщик".



Алексей Брусилов

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Страны
Вьетнам
Россия
США
Продукция
АГС-17
ОСВ-96
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