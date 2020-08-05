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Деловая газета "Взгляд"

Минобороны анонсировало массированный ракетный удар из «Искандеров»

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Пуск крылатых ракет расчетами ОТРК "Искандер" на учениях "Гром-2019"
Пуск крылатых ракет расчетами ОТРК "Искандер" на учениях "Гром-2019".
Источник изображения: © ТРК "Звезда"/Минобороны РФ

Во время учений в Астраханской области на этой неделе будет нанесен массированный ракетный удар комплексами «Искандер» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», сообщили в Минобороны.

"На полигоне в Астраханской области будут проведены учения с подразделениями ракетных войск и артиллерии по нанесению массированного ракетного удара комплексом "Искандер", а также реактивными снарядами реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", – передает сообщение военного ведомства ТАСС.

Учения пройдут в рамках оперативно-специального сбора по изучению опыта применения и эксплуатации современных образцов артиллерийского вооружения.

"В сборах под руководством начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского принимают участие генералы и офицеры центральных органов военного управления, начальники ракетных войск и артиллерии военных округов и объединений, командиры ракетных и реактивных артиллерийских соединений, начальники учебных центров, а также специалисты ведущих научно- исследовательских организаций Минобороны, руководящий и профессорско-представительский состав Михайловской военной артиллерийской академии", – ответили в Минобороны.

Напомним, накануне в Балтийском море начались военно-морские учения "Океанский щит – 2020" с участием более 30 кораблей.


Елизавета Булкина

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