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Военно-промышленный курьер

Минобороны РФ предъявило иск нижегородскому судостроителю на 503 млн рублей

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Источник изображения: vpk-news.ru

В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск Министерства обороны России к АО «Завод нижегородский теплоход», которое работает в городе Бор Нижегородской области с 1911 года.

Исковое заявление к судостроительному предприятию поступило 27 июля 2020 года. Сумма требований — 503002627,01 рубля. Иск пока не принят к производству, сообщает ИА REGNUM.

Также на 17 августа назначено заседание по другому спору этих же юрлиц. Завод требует внести изменения в отдельные условия двух госконтрактов — от 2015 и 2016 годов.

Нижегородское общество занимается строительством судов технического, а также вспомогательного флота. В 2018 году предприятие строило катера аварийно-спасательного обеспечения и большие гидрографические катера.

«В 2019 году основная работа предприятия велась в интересах гособоронзаказа. Доля государственного оборонного заказа в выручке предприятия составляет 99,9%», — отмечалось в годовом отчете завода.

Акционеры завода на начало 2020 года: ООО «Электропривод-Центр» — 29,89%, АО «Вега» — 27,83% и АО «Южный центр судостроения и судоремонта» — 25,49%.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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