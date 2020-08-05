Минобороны Малайзии изыскивает варианты "спасения" проекта строительства кораблей класса SGPV-LCS

ЦАМТО, 4 августа. Минобороны Малайзии рассматривает несколько возможных вариантов дальнейшей реализации отложенного проекта строительства шести патрульных кораблей прибрежной зоны второго поколения SGPV-LCS.

Как сообщает агентство Bernama со ссылкой на старшего министра (кластер безопасности) Датука Сери Исмаила Сабри Яакоба, по состоянию на 31 июля ни один из шести кораблей, которые должны быть построены на верфи Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd (BNSSB), не находится в 100-процентной готовности. Общий объем выполненных работ по проекту составляет 56,67% по сравнению с первоначальным планом 85,73% (на текущую дату). В целом задержка составляет 31,1 месяца (или 29,06% от общего объема работ).

Первый вариант решения проблемы состоит в продолжении проекта с назначением французской Naval Group в качестве главного подрядчика, и, используя оставшийся потолок средств по контракту, совместно с Boustead Naval Shipyard завершить строительство, как минимум, двух SGPV-LCS.

Что касается второго варианта, то Boustead Naval Shipyard самостоятельно продолжает проект в объеме оставшихся средств и также завершает строительства, по крайней мере, двух кораблей.

Третьим вариантом является расторжение контракта с Boustead Naval Shipyard. В этом случае Минобороны самостоятельно изыскивает способы "спасения" проекта.

На текущий момент министерство не намерено выделять дополнительные средства на завершение строительства всех шести кораблей. Правительство также не намерено погашать долги, накопленные Boustead Naval Shipyard, однако готово осуществить платежи для частичного завершения проекта.

На данный момент готовность головного корабля LCS-1 составляет 59,79%, LCS-2 – 48,09%, LCS-3 – 43,75%, LCS-4 – 36,49%, LCS-5 – 20%, работы по строительству LCS-6 еще не начались.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в июле 2014 года малазийская компания Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) объявила о заключении по результатам тендера контракта на разработку, постройку, оснащение оборудованием, проведение испытаний и поставку МО Малайзии 6 патрульных кораблей прибрежной зоны второго поколения SGPV-LCS по проекту "Говинд-2500", разработанному французской DCNS (в настоящее время Naval Group). Стоимость соглашения оценивалась в 9 млрд. ринггитов (2,4 млрд. долл.). Контракт должен быть выполнен в течение трех "Малазийских Планов": 10-го, 11-го и 12-го. Контракт предусматривал, что строительство кораблей, интеграция оборудования и испытания будут проходить на верфи в Лумуте.

Работы по строительству головного корабля начались 13 июня 2015 года. Церемония закладки киля "Махараджа Лела" (Maharaja Lela) состоялась 8 марта 2016 года, спуск на воду прошел 24 августа 2017 года. Ранее планировалось, что головной корабль поступит на вооружение малазийского флота в апреле 2019 года, а оставшиеся корабли будут переданы заказчику с интервалом в 6 месяцев. Тем не менее, в конце 2018 года появилась информация о том, что передача ВМС Малайзии головного корабля будет перенесена на более поздний срок из-за сбоев в поставке субподрядчиками некоторых ключевых компонентов.

Несмотря на наличие проблем, министерство не аннулировало заказ, поскольку в проект вложено уже около 6 млрд. ринггитов. Тем не менее, для продолжения строительства кораблей военное ведомство должно покрыть дополнительные расходы, которые подрядчик оценивает в 1,4 млрд. ринггитов.