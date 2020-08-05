Неожиданная находка: легкий пехотный огнемет ЛПО-50 замечен в Ливии

Советский Союз и Ливия тесно сотрудничали в военной сфере. На Север Африки поставлялась различная боевая техника и оружие: начиная от дальних тяжелых бомбардировщиков Ту-22 и заканчивая пулеметами и автоматами.

An extreme rarity spotted in Libya - a flame gun from Soviet LPO-50 flamethrower, missing fuel tanks&hose

It was developed in 1953 to replace outdated flamethrowers used by the Soviet Army. Seems some of them were given to Libya as were many other Soviet weapons back in the day pic.twitter.com/h4PD4HpGC3 — Armory Bazaar (@ArmoryBazaar) July 30, 2020

Как оказалось, армия Муаммара Каддафи получала еще и легкие пехотные огнеметы ЛПО-50. Об этом свидетельствует появившиеся в Сети фотографии этого средства поражения. Правда, все свидетельствует о том, что "пятидесятый" в настоящее время находится в нерабочем состоянии - видно только так называемое ружье-брандспойт, без специальных баллонов и гибкого шланга.

Этот огнемет создан 70 лет назад. Снаряженный вес - 23 килограмма. Емкость одного из трех носимых баллонов - 3,3 литра. Прицельная дальность (в зависимости от типа огнесмеси) - от 20 до 70 метров.

Поставлялся в различные дружественные СССР государства. Применялся в реальных боевых действиях на Ближнем Востоке.

Под обозначением Тип 74 в несколько измененном виде состоит на вооружении специальных инженерно-саперных рот Народно-освободительной армии Китая.

По имеющимся данным, в советских войсках химической защиты эксплуатировался до середины 70-х годов, когда его стали заменять на 110-мм реактивный пехотный огнемет РПО "Рысь".

В настоящее время Российская армия вооружена огнеметами "Шмель". Самая совершенная модификация имеет дальность прямого выстрела до 800 метров. Вес - 8,8 килограмма, а масса капсулы с огнесмесью - 3,2 килограмма. Это оружие не раз демонстрировало свою эффективность в различных конфликтах, в том числе в боях против террористических формирований в Сирии.

Алексей Моисеев