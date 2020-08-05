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ТАСС

Комплексы "Искандер" нанесут массированный ракетный удар на учениях под Астраханью

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Учения пройдут в рамках оперативно-специального сбора, где изучается опыт применения и эксплуатации современных образцов артиллерийского вооружения

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Учения с нанесением массированного ракетного удара комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" пройдут на этой неделе в Астраханской области, в сборах примут участие генералы и офицеры центральных органов военного управления, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"На полигоне в Астраханской области будут проведены учения с подразделениями ракетных войск и артиллерии по нанесению массированного ракетного удара комплексом "Искандер", а также реактивными снарядами реактивных систем залпового огня РСЗО "Торнадо-С", - говорится в сообщении.

Учения пройдут в рамках оперативно-специального сбора, где изучается опыт применения и эксплуатации современных образцов артиллерийского вооружения.

"В сборах под руководством начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского принимают участие генералы и офицеры центральных органов военного управления, начальники ракетных войск и артиллерии военных округов и объединений, командиры ракетных и реактивных артиллерийских соединений, начальники учебных центров, а также специалисты ведущих научно-исследовательских организаций Минобороны, руководящий и профессорско-представительский состав Михайловской военной артиллерийской академии", - сообщают в военном ведомстве.

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