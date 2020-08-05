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Российская газета

Десятичасовой перелет китайских Су-30МКК показали на видео

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ВВС НОАК опубликовали зрелищное видео длительного перелета Су-30МКК над Южно-Китайским морем.

Видео десятичасового учебного-тренировочного полета китайских Су-30МКК привлекло внимание портала The Drive. Истребители российского производства вылетели с базы Суйси-Наньнин в Южном Китае, добрались до архипелага Спратли и вернулись обратно. В воздухе они совершили дозаправку. Можно увидеть в ролике и то, как пилот ест за штурвалом самолета.

В статьи отмечают, что видео является яркой иллюстрацией возможностей ВВС Народной Освободительной Армии (НОАК) в регионе, где постоянно совершают маневры США и их союзники. Некоторые истребители, считает автор, вооружены российскими ракетами класса воздух-воздух Р-27 и Р-77.

Риф Суби, над которым пролетают Су-30МКК, является одним из многих атоллов спорных островов Спратли. Китай начал их искусственно расширять в 2014 году, и с тех пор они превратились в аванпосты, способные поддерживать различные наземные, воздушные и военно-морские силы.

Китай заказал 76 самолетов Су-30МКК (модернизированный коммерческий китайский) в 1999 году. В этой версии российского истребителя отсутствуют двигатели с вектором тяги, которые используются в более совершенных версиях Су-30. Китайские модификации включают в себя радар управления огнем Н001М. Они могут нести ракеты класса "воздух-поверхность" с телевизионным и лазерным наведением в дополнение к российскому оружию класса "воздух-воздух".

В последние годы на снимках также были замечены Су-30МКК, с китайским электронным блоком контрмер KG700, бомбой с лазерным наведением LS-500J и противорадиолокационной ракетой YJ-91.

Су-30МКК обычно сопровождения на большие расстояния бомбардировщики над Южно-Китайским морем. Они регулярно участвуют в перехвате патрульных самолетов США в этом регионе.

Интересно, отмечает The Drive, что ни один из экипажей на видео не носит спасательных жилетов, что кажется необычным при длительном перелете над водой. Возможно, они оснащены каким-то плавсредством.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
РВВ-АЕ
Су-30
Су-30МК
Х-31
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