Китайские вертолёты вооружились новыми ракетами?

Китайские боевые вертолёты, возможно, получили новое вооружение. Вчера, 3 августа, в соцсетях появилось изображение неопознанной ракеты класса «воздух-земля», выпущенной с ударного вертолёта Z-10.

На кадре из видосюжета, снятого государственным телеканалом China Central Television 13 (CCTV 13) на учениях авиационных подразделений сухопутных войск НОАК, видно, что новое оружие похоже на ракету Blue Arrow 21 (BA- 21). Эта ракета, разработанная китайской госкорпорацей Norinco, два года назад демонстрировалась на выставке Airshow China 2018 в Чжухае. По неофициальным данным, дальность действия BA-21 составляет около 18 км. При этом неопознанная ракета имеет другую конфигурацию хвостовой части по сравнению с ракетой BA-21, показанной на Airshow China 2018.

Кадр из видеосюжета, снятого телеканалом CCTV 13 Источник изображения: facebook.com

Основной боевой вертолёт НОАК Z-10 (также известен как WZ-10) разработан в Китае на основе эскизного проекта российского ОКБ Камова, выполненного в 1995 году. Z-10 построен по классической схеме с тандемным размещением экипажа, который состоит из 2 человек. Машина предназначена, в первую очередь, для борьбы с танками, но также может уничтожать воздушные цели. Помимо управляемых и неуправляемых ракет, Z-10 вооружён 23-мм пушкой.