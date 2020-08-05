Материальный ущерб: Израиль снова атаковал Сирию

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Сирийским военным объектам был нанесен материальный ущерб после того, как их атаковали израильские ВВС, сообщают СМИ Сирии. Как пояснили в Израиле, нападение было связано с тем, что накануне неизвестные попытались заложить взрывчатку у разделительного забора на границе между Израилем и Сирией. Многолетний конфликт Таль-Авива и Дамаска сопровождается регулярными атаками с обеих сторон.

В результате атаки израильских ВВС военным объектам на юге Сирии был нанесен материальный ущерб, сообщило сирийское агентство SANA. По его информации, Израиль нанес ракетный удар в районе населенного пункта Эль-Кунейтра.

Как уточнило SANA, сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) открыли огонь, отражая атаку.

Сколько ракет достигло цели, не уточняется. Сведения о возможных потерях среди сирийских военнослужащих также пока не приводятся.

При этом в пресс-службе армии Израиля отметили, что израильские истребители, боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты 3 августа поразили военные цели сирийской армии на юге Арабской Республики. Военные уточнили, что напали на сирийские "наблюдательные пункты, системы сбора развединформации, средства зенитной артиллерии, системы командования и управления на базах".

Как пояснили в пресс-службе, это было сделано в ответ на попытку неизвестных боевиков заложить взрывчатку у разделительного забора на границе между Израилем и Сирией. Эта попытка, по информации израильской армии, была предпринята ранее в тот же день. Взрывчатку у пограничного ограждения пытались заложить четверо террористов, уточнили в Тель-Авиве. «Наши войска и самолеты открыли огонь по этому отряду, и было установлено, что мы попали», - констатировали военные.

Как пишет газета Jerusalem Post, боевиков обнаружили бойцы спецподразделения, которые были в засаде. При этом израильские военные не пострадали, уточнили в СМИ.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений.

Страны находятся в состоянии войны с момента их создания. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) регулярно атакует сирийские объекты. Как объясняют в Тель-Авиве, это связано со стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь подразумевается ливанское движение "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне президента Сирии Башара Асада и контролируется Тегераном.

В последний раз объекты правительственной армии на юге Сирии подвергались атаке 24 июля. В пресс-службе армии обороны Израиля тогда уточнили, что нанесли удар по наблюдательным пунктам и системе сбора разведывательных данных. Как отметили в Дамаске, в результате нападения ранения получили двое военнослужащих.

Нападение стало ответом на взрывы, произошедшие на границе двух стран за день до этого. Израиль тогда возложил ответственность за это на Сирию.

До этого, 20 июля, ТАСС, ссылаясь на правительственный телеканал «Аль-Ихбария», сообщало, что средства ПВО Сирии атаковали воздушные цели, появившиеся в небе над Дамаском. На телеканале уточнили, что за нападение ответственен Израиль. Удары пришлись на объекты в сирийской столице и ее окрестностях. Сирийские военные успешно отразили атаку и успели сбить несколько ракет до того, как они достигли земли, указали в СМИ.

Одна из причин непростых взаимоотношений между Сирией и Израилем - многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.

В начале июля Россия, Турция и Иран выступили с осуждением решения Соединенных Штатов признать суверенитет Израиля над этой территорией, говорилось в совместном заявлении глав трех стран. Они назвали это решение Вашингтона «грубым нарушением международного права». Стороны пришли к заключению, что это создает угрозу миру и безопасности в регионе.

«Астанинская тройка» также назвала атаки Израиля в Сирии «дестабилизирующими», нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны.

Американский президент Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые раньше принадлежали Сирии, но были оккупированы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ пообещал назвать в честь Трампа территорию на Голанских высотах. По его словам, страна начинает реализацию проекта по созданию там поселения Рамат-Трамп.

Лидия Мисник