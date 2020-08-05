Войти
Деловая газета "Взгляд"

Лукашенко: Россия сменила братские отношения с Белоруссией на партнерство

513
2
0
Источник изображения: Михаил Краснов/ТАСС

Россия навсегда останется союзником Белоруссии, хотя сменила братские отношения на партнерство, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе обращения к парламенту и народу.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, напрасно", – сказал Лукашенко, передает РИА "Новости".

При этом он выразил мнение, что Россия боится потерять Белоруссию. "Россия боится нас потерять, потому что, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то, а реализует многовекторную последовательную политику.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия и Евросоюз претендуют на главенствующую роль в мире вслед за США и Китаем.

Он также заявил о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации. "В жизни каждого государства и всего мира в целом происходят события, беспрецедентно влияющие на ход истории. 2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой таких событий. И сегодня они дают нам повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации", – заявил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что "наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку, и планета взорвется". "И самое ужасное, что международно-правовые и многосторонние политические инструменты урегулирования, которыми мы так гордились в период холодной войны, фактически стали анахронизмами и никем не учитываются. Мировые правящие элиты выработать новые, к сожалению, оказались не в состоянии", – отметил он.

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор, и россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы "обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов".

Консул российского посольства в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что задержанные в Белоруссии граждане России находятся не в лучшей морально-психологической форме.



Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Россия
США
Проекты
2020-й год
Евросоюз
ЧВК
Похожие новости
20.05.2015
Агрессия «общечеловеческого»
31.12.2014
Что доктрина прописала
04.09.2014
Военная доктрина России изменится из-за кризиса на Украине
20.08.2014
Санкциями по своим
22.04.2013
Политика и национальная оборона
2 комментария
№1
05.08.2020 03:15
Надо обьявить новое правило взаимоотношения стран, лязгнул гадость,1 мрлд.долл. товарооборота минус. Начать надо МАЗ и МТЗ с БЕЛАЗ и далее нефтепереработка до 100%.
Приятно  промурлыкал, плюс 0,1 мрлд. оборота.
Лука подаёт плохой пример, можно все киздеть и ничего не будет, типа наших зюгонавальнистов в России. Входят в раж больше и больше.
0
Сообщить
№2
05.08.2020 07:48
Что у нас там с тягачами по "Платформе О"?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 09:36
  • 1
Мертвая хватка
  • 05.08 09:18
  • 67
Космонавтика Илона Маска
  • 05.08 09:01
  • 2
«Ярс» с белорусским акцентом
  • 05.08 08:36
  • 52
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 05.08 08:31
  • 109
Бессмысленный «Прибой»
  • 05.08 08:11
  • 1
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 05.08 07:52
  • 19
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 05.08 07:48
  • 2
Лукашенко: Россия сменила братские отношения с Белоруссией на партнерство
  • 05.08 07:41
  • 82
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 05.08 07:37
  • 2
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
  • 05.08 07:31
  • 1
Шантаж войной: Белоруссия стягивает технику к границе с Россией
  • 05.08 02:21
  • 2
Российский военный эксперт не видит большой угрозы в размещении дополнительного контингента США в Польше
  • 05.08 01:03
  • 9
Bloomberg: SpaceX планирует привлечь дополнительно $44 млрд
  • 04.08 23:35
  • 4
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 04.08 21:06
  • 16
Российским «Прибоям» предрекли потопление