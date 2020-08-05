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Деловая газета "Взгляд"

Рябков оценил разногласия по космосу между Россией и США

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Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Разногласия по данной теме сохраняются, они существенные. Но мы даем американцам разъяснения по различным аспектам нашего предложения", – цитирует ТАСС дипломата.

Рябков отметил, что "лучше договариваться, чем идти по пути неконтролируемого наращивания военных потенциалов".

Ранее представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, в рамках которых рабочая группа обсудила существующие и будущие угрозы в области космической безопасности.

Напомним, в июне Пентагон разработал "Стратегию обороны в космосе" якобы в ответ на "существенную угрозу" со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали "плохим".

Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвинила в милитаризации космоса США.


Евгения Шестак

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Страны
Китай
Россия
США
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