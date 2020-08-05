Конструктор допустил включение корабля «Орел» в состав межпланетного комплекса

Многоразовый космический корабль «Орел» может войти в состав комплекса для полетов к астероидам и другим планетам. Об этом заявил главный конструктор судна Игорь Хамиц в интервью отраслевому журналу «Русский космос».

«Техническим заданием миссия полета к астероидам не предусмотрена. Однако полет может быть осуществлен в составе астероидного (межпланетного) комплекса, как и полет к Марсу», ― рассказал он.

Хамиц напомнил, что одна из главных задач «Орла» ― пилотируемые полеты на Луну, а также транспортировка экипажей на Международную космическую станцию (МКС).

Кроме того, конструктор отметил, что космический корабль «Орел», в штатный экипаж которого входят четыре человека, может возвращать с орбиты сразу шесть космонавтов за счет двух дополнительных кресел.

Ранее, 25 июля, стало известно, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала схему полета к Луне без использования сверхтяжелой ракеты. Предлагается доставлять космонавтов на Луну и околоземную орбитальную станцию с помощью многоразового пилотируемого корабля без использования сверхтяжелых ракет-носителей и аэродинамического торможения.

Уточнялось, что для высадки экипажа на спутник Земли и возвращения обратно потребуются одна ракета «Союз-2.1а» и три разрабатываемые ракеты тяжелого класса «Ангара-А5В».

До этого сообщалось, что «Роскосмос» разрабатывает сверхтяжелую ракету «Енисей», которая способна доставить до 100 т груза на околоземную орбиту и 27 т на Луну. Также ракета должна использоваться для запуска пилотируемого корабля «Орел» массой 20 т. Предполагается, что «Орел» облетит спутник Земли в 2029 году, а в 2030-м на лунную поверхность высадятся космонавты.