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Белоруссия проведет военные сборы в Витебской области

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны Белоруссии подтвердило проведение военных сборов для резервистов в Витебской области (граничит с РФ) с 11 августа, ведомство подчеркивает регулярный и плановый характер подобных мероприятий.

«Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в Вооруженных Силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Такие сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа», - сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Наталью Гаврусик.

Гаврусик также подчеркнула, что в рамках текущей работы проводится и уточнение документов военнообязанных. «Не стоит забывать, что получение повестки не обязательно означает призыв на сборы. Уточнение документов, данных военнообязанных, мобилизационных предписаний - это текущая работа военкоматов», - сказала пресс-секретарь.

Накануне ряд Telegram-каналов сообщил, что в Витебской области Белоруссии военкоматы оповещают военнообязанных о сборах. Они должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа.

Военные сборы в Витебской области проводятся на фоне инцидента с задержанием под Минском 33 россиян, которых власти считают причастными к ЧВК «Вагнера» и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период избирательной кампании. Сообщалось также, что на территории Белоруссии находится еще около 170 боевиков.

О прибытии в республику двух сотен «боевиков» для дестабилизации избирательной кампании 29 июля сообщали белорусские СМИ.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
ЧВК
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