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Российская газета

Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ

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Источник изображения: Нина Зотина / РИА Новости

Одной из обсуждаемых во вторник на селекторном совещании военного ведомства тем стала модернизация бомбардировщика Ту-95МСМ.

"Обсудим, как публичное акционерное общество "Туполев" выполняет обязательства по созданию в интересах Минобороны России модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ. В частности, поговорим об изготовлении опытного образца самолета и начале его предварительных и государственных испытаний", - заявил в ходе "селектора" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства рассказал, что на модернизированном ракетоносце будут существенно обновлены бортовое оборудование, силовая установка и состав вооружения.

Это, по словам министра обороны, позволит повысить боевую эффективность самолета и продлить сроки его эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева завершились работы по созданию первого глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ, и началась отработка обновленных систем стратегического ракетоносца.


Иван Петров

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Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
ТАНТК им. Бериева
Туполев
Персоны
Шойгу Сергей
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