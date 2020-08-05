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Военное обозрение

В Минобороны определились с требованиями к разрабатываемому ПАК ВТА

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны России определилось с тактико-техническими требованиями для разрабатываемого перспективного самолета военно-транспортной авиации, они уже утверждены. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Согласно утвержденным требованиям, новый военно-транспортный самолет, который в будущем должен заменить тяжелые Ан-22 и Ан-124, должен иметь возможность дозаправки в воздухе и перевозить не менее 80 тонн груза на дальность 5 тысяч километров. Длина грузового отсека самолета должна быть не менее 27,5 метра, ширина и высота — 5,8 и 4,4 м соответственно. ПАК ВТА должен быть оснащен четырьмя турбореактивными двигателями тягой в 20–25 тыс. кгс. Высота полета самолета должна составлять до 12 тысяч метров, крейсерская скорость 850 км/ч.

Также еще одним и немало важным требованием Минобороны к новому самолету является его способность базироваться на грунтовых и снеговых аэродромах.

В военном ведомстве подчеркнули, что перед конструкторами стоит задача создания самолета, способного перевозить все возможные виды вооружения и техники, предназначенные для переброски авиацией. При этом в техзадании указана не только сухопутная техника, но и самолеты и вертолеты, включая МиГ-31БМ, комплексы ПВО и РЛС. Выброску десанта он тоже должен обеспечивать.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что в настоящее время открыта научно-исследовательская работа (НИР) по определению характеристик перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) и созданию его аванпроекта. Разработкой нового самолета занимается ПАО "Ил". Проект ПАК ВТА должен быть готов к декабрю этого года, чтобы уже в 2021 году началась опытно-конструкторская работа (ОКР) по проекту.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ан-22
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
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Минoбороны РФ
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